Samuel Lino comemora gol que garantiu título brasileiro - Adriano Fontes / Flamengo

Samuel Lino comemora gol que garantiu título brasileiroAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/11/2026 16:01

O título brasileiro do Flamengo teve um sabor especial para Vânia Dias, mãe de Samuel Lino. Presente no Nubank Parque no último sábado (21), ela viu de perto o filho marcar o gol do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, resultado que garantiu o décimo título nacional ao Rubro-Negro. Em meio à festa da torcida, não escondeu a emoção. teve um sabor especial para Vânia Dias, mãe de Samuel Lino. Presente no Nubank Parque no último sábado (21), ela viu de perto o filho marcar o gol do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, resultado que garantiu o décimo título nacional ao Rubro-Negro. Em meio à festa da torcida, não escondeu a emoção.

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"Ai, o coração está transbordando. Tem que tomar cuidado para não infartar", brincou, em entrevista à 'ESPN'.

"Ai, o coração está transbordando. Tem que tomar cuidado para não infartar", brincou, em entrevista à 'ESPN'.

Família por perto

Vânia também comemorou o retorno do filho ao futebol brasileiro, que permitiu à família acompanhar a carreira dele mais de perto. Segundo ela, a presença dos parentes nos jogos tem dado força ao atacante nesta nova fase.



"Muito feliz, sim, graças a Deus. Estou muito feliz porque ele está perto e a gente pode ir mais vezes assistir aos jogos. Quando é aqui em São Paulo, a gente vai a todos. Tanto que estão ali todos os amigos, o pai dele, aqui meu irmão. Então, assim, a família fica mais próxima, acho que dá mais força", afirmou.



Recado para o filho

Por fim, a mãe do jogador deixou uma mensagem para o camisa rubro-negro, autor de um dos gols mais importantes da campanha.

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"Meu filho, eu estou muito orgulhosa de você. Parabéns por esse gol. Você merece tudo o que for de melhor nessa vida, porque você é um ótimo filho", declarou.

"Meu filho, eu estou muito orgulhosa de você. Parabéns por esse gol. Você merece tudo o que for de melhor nessa vida, porque você é um ótimo filho", declarou.

Gol do título

O Palmeiras saiu na frente com Jhon Arias, de cabeça, aos 11 minutos do primeiro tempo. O Flamengo, que precisava apenas do empate, buscou o resultado aos 30 da etapa final: Samuel Lino recebeu passe de Bruno Henrique e finalizou dentro da área para garantir a festa rubro-negra na casa do rival.



O gol rendeu até homenagem dos companheiros. Depois do jogo, Lucas Paquetá criou uma versão de uma música famosa para exaltar o atacante, chamado por ele de "Lino Maravilha".



Peça importante

Samuel Lino chegou ao Flamengo em 2025, contratado junto ao Atlético de Madrid, depois de passagens pelo futebol europeu. Desde então, se firmou como uma das principais opções ofensivas do time e foi peça importante na campanha que levou o clube ao bicampeonato brasileiro consecutivo, o quinto na era dos pontos corridos.

Próximos passos



Depois da conquista, o técnico Leonardo Jardim deu quatro dias de folga ao elenco. Os jogadores se reapresentam na quinta-feira e terão três treinos antes de enfrentar o Coritiba, pela penúltima rodada. A festa completa fica para o dia 2 de dezembro, no Maracanã, quando o Flamengo recebe a Chapecoense e levanta a taça oficial de campeão diante da própria torcida. O título também garantiu ao clube uma vaga na Supercopa do Brasil de 2027.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza