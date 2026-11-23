Flamengo conquistou o décimo título do BrasileirãoAdriano Fontes/ Flamengo
Veja quanto o Flamengo vai ganhar por título do Brasileirão
Mais Querido garantiu a taça após empate com o Palmeiras, no último sábado (21), duas rodadas antes do fim do campeonato
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Mãe de Samuel Lino comemora título e exalta filho: 'Muito orgulhosa'
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Técnico enviou uma mensagem ao Rubro-Negro nas redes sociais; clube foi campeão no sábado (21), ao empatar com o Palmeiras
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