Flamengo conquistou o décimo título do Brasileirão - Adriano Fontes/ Flamengo

Flamengo conquistou o décimo título do BrasileirãoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 23/11/2026 21:45

Campeão do Brasileiro com duas rodadas de antecedência, após empate em 1 a 1 com o Palmeiras , neste sábado (21), o Flamengo garantiu premiação que pode ajudar a equilibrar as finanças em 2027. O Rubro-Negro vai receber cerca de R$ 54 milhões pelo décimo título do campeonato nacional.

Este valor é uma estimativa baseada no prêmio recebido pelo título de 2025, quando a equipe carioca ergueu a taça no Maracanã, após vitória sobre o Ceará. No ano passado, o Mais Querido recebeu R$ 53,6 milhões, enquanto o vice-campeão Palmeiras somou R$ 51,35 milhões pela classificação final.

Vale lembrar que, diferente da premiação da Libertadores e da Copa do Brasil, os repasses do Brasileirão não têm valor fixo. Na verdade, eles são bolados através de acordos de direitos de transmissão negociados pelos clubes.

Assim, no caso do Flamengo, a premiação depende do cálculo da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), bloco de equipes que comercializa os direitos de transmissão e, ao fim da temporada, repassa parte do pagamento em cotas proporcionais ao desempenho esportivo.

Anualmente, 30% dos direitos de transmissão negociados pela Libra são distribuídos de acordo com a posição de cada time do bloco no Brasileiro. Neste caso, o Rubro-Negro receberá mais que os outros. Outros 30% são divididos com base na audiência gerada por cada um, índice que será calculado apenas ao fim da 38ª rodada. Por fim, os outros 40% são pagos em cotas iguais aos clubes.



Como foi o jogo do título?

Em "final antecipada" contra o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo, neste sábado (21), o Rubro-Negro saiu atrás do placar após gol do ex-Fluminense Jhon Arias no primeiro tempo. Porém, já na reta final, o ponta e destaque Samuel Lino, autor do gol do título brasileiro do ano passado em partida contra o Ceará, no Maracanã, voltou a ser decisivo. Com bela assistência de Bruno Henrique, foi dele a bola na rede que garantiu o empate em 1 a 1 contra o Alviverde e selou mais uma conquista do Mais Querido.

Próximos jogos do Flamengo

Já campeão, o Mais Querido voltará a jogar pelo Brasileirão por mais duas rodadas. Neste domingo (29), às 16h (de Brasília), a equipe enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, no Paraná. Em seguida, reencontra a torcida para comemorar o título no Maracanã na quarta-feira seguinte (2), às 21h30 (de Brasília), contra a lanterna Chapecoense.