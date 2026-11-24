Anthony Valencia não conseguiu jogar depois da estreia, em setembro - Adriano Fontes/CRF

Anthony Valencia não conseguiu jogar depois da estreia, em setembroAdriano Fontes/CRF

Publicado 24/11/2026 11:56

ideia da comissão técnica é rodar o elenco. Com o título garantido, alguns jogadores que tiveram poucas chances em 2026 serão utilizados contra Coritiba e Chapecoense.

O Flamengo ainda tem objetivos a alcançar nas duas rodadas restantes do Brasileirão , mas a. Com o título garantido, alguns jogadores que tiveram poucas chances em 2026 serão utilizados contra Coritiba e Chapecoense.

Isso não quer dizer que os titulares não jogam mais em 2026. Pelo contrário. Sem férias antecipadas, seguirão como a espinha dorsal do time que busca duas vitórias para acabar o campeonato com a segunda melhor campanha da história. Já os reservas vão ganhar oportunidades sem mexer muito na estrutura tática para não atrapalhar nos jogos.



Reforço pouco aproveitado tem esperança

Um deles é Anthony Valencia, que só jogou uma vez desde que foi contratado, no início de setembro. Após estrear dias depois, na vitória por 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, o atacante equatoriano ficou no fim da fila.



Com menos de 10 minutos em campo, ele teve dificuldade de adaptação e, diante da sequência decisiva na temporada e da concorrência de Carrascal, Gonzalo Plata e Lucas Paquetá, foi preterido. Agora, entretanto, a tendência é que ganhe minutos e seja preparado para a próxima temporada.



"Valencia tem tido mais dificuldade porque pela direita tem o Carrascal, Plata e estamos a poucos jogos do fim e não podemos fazer muitas experiências. Mas são dois jovens (Valencia e Joaquín Freitas) que podem jogar e vão dar muitos frutos ao torcedor do Flamengo", afirmou o treinador em entrevista em outubro.



Joaquín Freitas chegou na mesma época que Valencia, mas já teve mais chances de jogar, normalmente entrando no segundo tempo. Agora, o argentino pode ganhar ainda mais minutagem, assim como Saúl e Evertton Araújo.



Os dois volantes viveram situações distintas na temporada. O espanhol teve dificuldades no início por causa de problemas físicos e somente neste segundo semestre passou a ser mais utilizado.

Já o jovem revelado pela base rubro-negra chegou a ter uma sequência como titular em 2026, mas perdeu espaço aos poucos até se machucar. E não saiu mais do banco, tendo jogado pela última vez no início de setembro, no 2 a 0 sobre o Mirassol.



Na defesa, Vitão é outro que pode entrar, assim como Andrew vive a expectativa de jogar no lugar de Rossi. Alguns jovens da base também podem ser observados por Leonardo Jardim.



Titular do Flamengo confirmado

Entre os titulares que podem ganhar um descanso estão aqueles mais desgastados ou que precisam de cuidados físicos, como Arrascaeta, Samuel Lino e Jorginho.



Quem vai estar em campo com certeza é Pedro, apesar de ser o jogador que mais atuou na temporada, com 56 partidas. Afinal, o atacante disputa a artilharia do Brasileirão de 2026 - tem 20 gols, um a menos que Viveros, do Athletico-PR - e conta com o apoio do técnico português, que já afirmou que esse é um dos objetivos nesta reta final de Brasileirão.



