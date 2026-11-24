Titular na Copa, Douglas Santos não descarta um retorno ao BrasilRafael Ribeiro / CBF
Na mira do Flamengo, lateral deve ter clausula de renovação acionada
Jogador, de 32 anos, foi titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo e vem sendo convocado por Ancelotti em novo ciclo
Flamengo atualiza painel de títulos no Ninho do Urubu
Mudança foi realizada pela equipe de manutenção do centro de treinamento e ocorre logo após cada nova conquista do clube
Plata sofre acidente durante folga e pode desfalcar o Flamengo
Equatoriano levou tombo em Teresópolis, na Região Serrana, em período de descanso do elenco; diagnóstico inicial aponta lesão
Comentarista vê Flamengo como melhor time, mesmo com taças do Palmeiras
Eric Faria disse no Sportv que o Rubro-Negro jogou mais bola no ano, embora o rival possa somar Paulista, Copa do Brasil e Libertadores
Jorginho destaca elenco do Flamengo: 'Um dos melhores que já joguei'
Com passagens por clubes como Arsenal e Chelsea, além de ter sido campeão europeu pela seleção italiana, o volante destacou nível do grupo
Ceará acerta com ex-jogador do Flamengo como técnico para 2027
Ex-apoiador deixou o Athletic-MG e terá a missão de reconstruir o Vozão, que escapou da queda à Série C na temporada atual
Engenheiros são condenados a oito anos de prisão por incêndio no Ninho
Decisão reverte a absolvição dos funcionários que trabalhavam na empresa responsável pelos contêineres utilizados como alojamentos
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