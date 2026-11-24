Jorginho com a taça do Brasileiro de 2025 - Reprodução / Instagram

Jorginho com a taça do Brasileiro de 2025Reprodução / Instagram

Publicado 24/11/2026 17:50

Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, Jorginho, de 34 anos, construiu sua carreira no futebol europeu com passagens por Chelsea e Arsenal, com direito a título da Liga dos Campeões. Apesar disso, a oportunidade de defender o Rubro-Negro tem sido gratificante para ele. Ao analisar a qualidade do atual grupo carioca, o ítalo-brasileiro rasgou elogios.

"O Flamengo é uma das melhores equipes que eu joguei. Um elenco muito importante, com um potencial muito forte, que consegue manter o nível da equipe lá em cima pra gente poder continuar ganhando", disse em participação no programa "Galvão F.C.", do SBT.

Foi com muita transpiração e sem vitória, mas o Flamengo foi campeão brasileiro pela décima vez em sua história, no último sábado (21). Em São Paulo, contra o Palmeiras, o Rubro-Negro saiu atrás do placar depois de gol de Jhon Arias, mas Samuel Lino, herói em 2025, apareceu mais uma vez, para empatar a partida e dar o título para os cariocas pelo segundo ano consecutivo.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 80 pontos em 36 jogos. Faltam apenas duas rodadas para o fim e o Palmeiras só conseguirá alcançar a mesma pontuação. Porém, como os cariocas têm três vitórias a mais, não podem mais serem ultrapassados pelo Alviverde nem por nenhuma outra equipe no Brasileirão.

Campeão brasileiro, o Flamengo volta a jogar no próximo dia 29 (domingo) contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Palmeiras, que irá disputar a final da Libertadores no próximo sábado (28) contra o Estudiantes, em Montevidéu, volta a entrar em campo pelo Brasileiro contra a Chapecoense, em Santa Catarina, na nesta terça-feira (24).

Nascido em Santa Catarina, Jorginho desenvolveu na base defendendo o Brusque, do seu estado. Porém, ele foi negociado com o Hellas Verona e se profissionalizou pelo clube italiano. Na Europa, ele atuou por Napoli, Chelsea e pelo Arsenal, sendo campeão da Liga dos Campeões pelos Blues em 2021. No mesmo ano, Jorginho conquistou a Eurocopa, defendendo a seleção italiana.

Desde 2025, Jorginho foi contratado para defender o Flamengo. Ele deixou o Arsenal no fim de seu contrato e chegou ao Rubro-Negro para disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. Pelo Rubro-Negro, o volante já conquistou dois Brasileiro, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Ele tem contrato até julho de 2028.