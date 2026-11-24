Jorginho com a taça do Brasileiro de 2025Reprodução / Instagram
Jorginho destaca elenco do Flamengo: 'Um dos melhores que já joguei'
Com passagens por clubes como Arsenal e Chelsea, além de ter sido campeão europeu pela seleção italiana, o volante destacou nível do grupo
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