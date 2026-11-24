Tonhão, presidente do Remo - Reprodução/Remo

Tonhão, presidente do RemoReprodução/Remo

Publicado 24/11/2026 16:11

O rebaixamento do Remo para a Série B veio acompanhado de duras críticas à CBF. Depois da derrota por 4 a 2 para o Athletico-PR, no domingo (22), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente do clube paraense, Glauber Gonçalves, reclamou da decisão da entidade de não adiar a partida e citou o Flamengo para questionar o tratamento dado ao clube.

veio acompanhado de duras críticas à CBF. Depois da derrota por 4 a 2 para o Athletico-PR, no domingo (22), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente do clube paraense, Glauber Gonçalves, reclamou da decisão da entidade de não adiar a partida e citou o Flamengo para questionar o tratamento dado ao clube.

Problema no avião



No sábado (21), o avião da delegação sofreu uma despressurização e precisou retornar a Belém. O Remo pediu o adiamento do confronto e, depois, pelo menos uma hora de atraso no início da partida, mas os pedidos foram negados. A equipe só conseguiu embarcar no domingo pela manhã e chegou a Curitiba poucas horas antes do jogo.



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"A gente trabalhou muito. Fui resolver as coisas de madrugada para o voo sair hoje às 8h, para chegarmos aqui às 12h30 e entrarmos em campo às 16h. Achei uma falta de humanidade imensa com os meus atletas, que estavam desgastados. Faltou bom senso. Pedi para dar um prazo de pelo menos uma hora, mas não fomos atendidos", disse o dirigente, em entrevista coletiva.



Comparação com o Flamengo



Glauber também lembrou o episódio de abril, quando a CBF adiou em um dia o clássico entre Flamengo e Fluminense após um atraso no voo rubro-negro, que voltava de Cusco, no Peru, depois de um jogo pela Libertadores.



"Já aconteceu isso, temos exemplos do Flamengo solicitar o adiamento por causa do atraso de voo e eles cederam", afirmou.



A CBF, no entanto, considera os casos diferentes. No episódio do Flamengo, o atraso foi provocado por condições climáticas e o Fluminense concordou com a mudança. Já no caso do Remo, a entidade entendeu que os problemas logísticos eram de responsabilidade do próprio clube, sem caracterizar força maior, e o Athletico-PR não deu anuência ao adiamento.



Capitão também reclama

O zagueiro Marllon, capitão do Remo, também criticou a decisão logo após o jogo. Segundo ele, os jogadores dormiram mal e tiveram pouco tempo para se alimentar e se preparar. O defensor lembrou ainda que havia espaço no calendário, já que o Athletico-PR só volta a campo no próximo domingo.



"A CBF, o Athletico, ninguém nos ajudou", disse.



Fim do sonho

A queda encerra a primeira participação do Remo na Série A em 32 anos. Na coletiva, Glauber também reconheceu erros na condução da temporada, citou a falta de continuidade como um dos fatores do rebaixamento e afirmou que o clube já trabalha na montagem do elenco para 2027.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato