Diretor de futebol, José Boto tem futuro incerto no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Diretor de futebol, José Boto tem futuro incerto no FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/11/2026 17:03

José Boto ainda tem missões a cumprir como diretor de futebol do Flamengo em 2026. Com contrato até dezembro e título garantido no Brasileirão, o português corre atrás das renovações de dois titulares de Leonardo Jardim antes de discutir seu futuro no clube. Segundo a "ESPN", o foco do dirigente é garantir a extensão dos vínculos de Pedro e Léo Pereira, ambos válidos até o fim do ano que vem.

Léo Pereira pode assinar em breve

Peça-chave do sistema defensivo nas últimas temporadas, Léo Pereira voltou a ser importante em 2026. O Flamengo já apresentou oferta para renovar por mais 2 anos, de 2027 a 2029, duração alinhada entre o clube e os empresários do zagueiro. Nos bastidores, está claro que o atleta quer permanecer e o Mais Querido deseja seguir contando com ele no elenco.

No entanto, a parte financeira ainda trava o acerto. O estafe de Léo Pereira apresenta pedida salarial acima do oferecido pelo Rubro-Negro. Isto porque o defensor vive crescente, está valorizado e entende que merece receber aumento considerável em relação ao contrato anterior, assinado em 2023. Apesar do impasse, ambas as partes esperam acertar a permanência do jogador em breve.

Em paralelo, o Besiktas, da Turquia, deve fazer nova investida pelo zagueiro de 30 anos . De acordo com a imprensa turca, o clube, que já tentou a contratação de Léo Pereira na janela de transferências do meio deste ano, pode voltar com tudo para tirá-lo do time carioca. A última proposta da equipe de Istambul foi feita logo após a Copa do Mundo, na qual o zagueiro defendeu a seleção brasileira.

Pedro tem situação mais complicada

A renovação de Pedro está menos avançada que a do defensor. O Mais Querido já manifestou a intenção de estender o vínculo e conversas entre as partes já se iniciaram. Porém, nenhuma oferta foi apresentada pelo clube até então. As tratativas estavam congeladas até a confirmação do título brasileiro. Com a taça garantida, a tendência é que o processo seja retomado.

Boto vive indefinição no Flamengo