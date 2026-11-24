Diretor de futebol, José Boto tem futuro incerto no FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo
Boto corre por renovações antes de definir futuro no Flamengo
Dirigente, que tem contrato até o fim de 2026, busca garantir extensão do vínculo de dois titulares antes de discutir sequência no clube
Flamengo atualiza painel de títulos no Ninho do Urubu
Mudança foi realizada pela equipe de manutenção do centro de treinamento e ocorre logo após cada nova conquista do clube
Plata sofre acidente durante folga e pode desfalcar o Flamengo
Equatoriano levou tombo em Teresópolis, na Região Serrana, em período de descanso do elenco; diagnóstico inicial aponta lesão
Comentarista vê Flamengo como melhor time, mesmo com taças do Palmeiras
Eric Faria disse no Sportv que o Rubro-Negro jogou mais bola no ano, embora o rival possa somar Paulista, Copa do Brasil e Libertadores
Jorginho destaca elenco do Flamengo: 'Um dos melhores que já joguei'
Com passagens por clubes como Arsenal e Chelsea, além de ter sido campeão europeu pela seleção italiana, o volante destacou nível do grupo
Ceará acerta com ex-jogador do Flamengo como técnico para 2027
Ex-apoiador deixou o Athletic-MG e terá a missão de reconstruir o Vozão, que escapou da queda à Série C na temporada atual
Engenheiros são condenados a oito anos de prisão por incêndio no Ninho
Decisão reverte a absolvição dos funcionários que trabalhavam na empresa responsável pelos contêineres utilizados como alojamentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.