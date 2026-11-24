José Boto, diretor de futebol do Flamengo, foi considerado um dos principais responsáveis pelos últimos anos do clube - Reprodução/Flamengo

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, foi considerado um dos principais responsáveis pelos últimos anos do clubeReprodução/Flamengo

Publicado 24/11/2026 16:50 | Atualizado 24/11/2026 16:56

diretor de futebol do Flamengo , José Boto, que tem sua permanência no ano que vem como incerta recebeu muitos elogios de Rudy Galetti, depois da conquista do Brasileirão de 2026. O jornalista italiano afirmou que o dirigente português foi quem "remodelou o projeto esportivo clube".

A conquista foi a segunda da Série A, desde que José Boto foi contratado pelo diretoria do Flamengo. O dirigente também levantou a Libertadores de 2025, a Supercopa Rei de 2025 e o bicampeonato Carioca (2025 e 2026).



Na visão do comunicador europeu, o grande responsável pela fase vencedora e dominante do Flamengo sobre o resto do futebol brasileiro passa principalmente por José Boto.



"Desde que chegou ao Rio de Janeiro no final de 2024, Boto mudou a estrutura esportiva e a estratégia de contratações do clube. Sua abordagem tem se concentrado em atrair jogadores de alto nível, fortalecer o elenco e manter seus jogadores mais importantes (...) Ele também destacou a importância das mudanças realizadas nos bastidores, que ajudaram o Flamengo a atrair jogadores de alta qualidade e a disputar todos os títulos. O mais recente sucesso no Brasileirão representa o décimo título de liga nacional do clube", afirmou Rudy.



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Esses elogios, inclusive, geraram discordância de alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais. Alguns criticaram o trabalho de José Boto, enquanto outros saíram em defesa do português.

"Meu Deus, aqui falou besteira. Ele quase acaba com um projeto vencedor. Envelheceu o time, não conseguiu contratar um centroavante, fez 'feirão' com os jogadores da base, renovou contrato reduzindo multas… Na minha visão, um atraso de dois anos no projeto", afirmou o torcedor por meio do 'X'. Outro companheiro de arquibancada foi além: "O Boto é fraco. Decepção total. Quem fala que o Flamengo ganhou por causa dele não acompanhou o ano na íntegra. A verdade é que o Flamengo ganhou apesar dele...", garantiu sobre o português.



Por fim, Galetti aproveitou para exaltar Boto por ter sido um dos principais responsáveis pela contratação de Leo Jardim, técnico que também tem recebido muitas críticas por grande parte dos flamenguistas, apesar da conquista do Brasileirão.



"Boto também foi fundamental na decisão de nomear Leonardo Jardim em março de 2026, após a separação de Filipe Luís. O novo técnico continuou a trajetória vitoriosa, mantendo o núcleo do elenco anterior", finalizou o comunicador.

Final da temporada Rubro-Negra

O ano do Flamengo chegou praticamente ao fim após ter garantido o título do Campeonato Brasileiro em confronto direto contra o vice, o Palmeiras. Agora, a equipe apenas aguarda o jogo contra a Chapecoense, que ocorrerá no dia 2 de dezembro, na última rodada do torneio, para receber a entrega da taça no Maracanã, em frente à Nação Rubro-Negra.

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Além da liga nacional, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca no começo do ano sobre o grande rival, o Fluminense. O jogo terminou em 0 a 0 e foi decidido nos pênaltis por 5 a 4, com uma defesa do goleiro Rossi na batida de Otávio.



Contudo, na Copa do Brasil, foi eliminado de forma precoce para o Vitória, com o placar agregado de 3 a 2, na quinta fase da competição. Na Copa Libertadores, caiu apenas na semifinal, para o Estudiantes. Tanto na ida quanto na volta, as equipes empataram sem gols e, nas penalidades, o goleiro uruguaio Muslera defendeu três cobranças e garantiu a vaga para os argentinos. Além da liga nacional, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca no começo do ano sobre o grande rival, o Fluminense. O jogo terminou em 0 a 0 e foi decidido nos pênaltis por 5 a 4, com uma defesa do goleiro Rossi na batida de Otávio.Contudo, na Copa do Brasil, foi eliminado de forma precoce para o Vitória, com o placar agregado de 3 a 2, na quinta fase da competição. Na Copa Libertadores, caiu apenas na semifinal, para o Estudiantes. Tanto na ida quanto na volta, as equipes empataram sem gols e, nas penalidades, o goleiro uruguaio Muslera defendeu três cobranças e garantiu a vaga para os argentinos.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato