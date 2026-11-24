Flamengo atualizou o painel de títulos no Ninho do Urubu - Reprodução / Flazoeiro

Flamengo atualizou o painel de títulos no Ninho do UrubuReprodução / Flazoeiro

Publicado 24/11/2026 23:00 | Atualizado 24/11/2026 23:15

Após conquistar o título do Brasileirão de 2026 com duas rodadas de antecedência, o Flamengo atualizou o painel de troféus no Ninho do Urubu. Assim, o Rubro-Negro já colocou a décima conquista da competição nacional. A atualização é feita a cada nova conquistando, alterando o número antigo pelo atual. O espaço fica localizado no muro externo de acesso ao centro de treinamento.

O Flamengo conquistou o décimo título brasileiro de sua história no último sábado (21). O Rubro-Negro precisava de um empate no confronto direto contra o vice-líder Palmeiras para confirmar a conquista de forma antecipada. O Alviverde saiu na frente do placar com gol de Arias, mas Samuel Lino empatou na etapa final e assegurou a conquista para o time carioca, em pleno Nubank Parque.

O trabalho de atualização das conquistas é executado pela equipe responsável pela manutenção do centro de treinamento. No início da temporada, já havia realizado a mudança no número de títulos do Campeonato Carioca, trocando o número 39 pelo 40. O Flamengo foi campeão estadual pela 40ª vez após vencer o Fluminense, nos pênaltis.

O painel de títulos do Flamengo agora tem a seguinte contagem: um Mundial de Clubes, quatro Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Mercosul, três Supercopas do Brasil, cinco Copas do Brasil e 40 Campeonatos Carioca. No dia 27 de janeiro de 2027, o Rubro-Negro terá a primeira chance de atualizar o espaço com a Supercopa do Brasil contra Palmeiras ou Grêmio.

Apesar do título antecipado, o Flamengo ainda não entrou de férias. A diretoria decidiu não antecipar o descanso dos jogadores, que está previsto para o dia 2 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão. Os atletas vão se reapresentar para a pré-temporada somente em 4 de janeiro. Não há confirmação sobre o local dos treinos e há a expectativa por uma nova viagem para Portugal.

Já campeão, o Flamengo lidera o Brasileirão com 80 pontos. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 37ª rodada. Já na última rodada, encara a já rebaixada Chapecoense, dia 2, às 21h30, no Maracanã. Caso vença os dois jogos, o time emplacará a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes, atrás apenas do seu próprio recorde (90 em 2019).