Ninho do Urubu, CT do Flamengo - Érica Martin/Agência O Dia

Ninho do Urubu, CT do FlamengoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 24/11/2026 17:35

A Justiça do Rio de Janeiro condenou, nesta terça-feira (24), os engenheiros Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes a oito anos de prisão pelo incêndio no Ninho do Urubu. A tragédia ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2019, no CT do Flamengo , e resultou na morte de dez jogadores da base do clube, além de outros três feridos. A pena será cumprida em regime semiaberto.

A decisão reverte a absolvição dos engenheiros, que trabalhavam na empresa responsável pelos contêineres utilizados como alojamentos no CT do Flamengo. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou um recurso contra a decisão em primeira instância, que foi proferida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Danilo da Silva Duarte integrava a diretoria da empresa NHJ, que forneceu os módulos habitacionais utilizados como alojamento no Ninho do Urubu. Ele era responsável pela análise técnica dos produtos empregados na fabricação dos contêineres e participou da fabricação e montagem das estruturas. Já Weslley Gimenes era engenheiro estrutural da NHJ e realizou o projeto estrutural dos módulos.

Na decisão, a desembargadora Suimei Meira Cavalieri considerou que os dois falharam em suas atribuições técnicas ao permitir a utilização de estruturas inadequadas. O projeto possuía apenas uma porta de saída, janelas com grades fixas e ausência de rotas adequadas de evacuação, além de materiais inflamáveis. Para a magistrada, a estrutura se transformou em uma armadilha para os jovens.

A reportagem do O DIA entrou em contato com o Flamengo e tentou localizar a defesa dos engenheiros. O espaço está aberto para manifestação.

Tragédia no Ninho do Urubu

O incêndio aconteceu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, quando um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado atingiu o alojamento onde dormiam os atletas da base do Flamengo. O fogo se espalhou rapidamente devido aos materiais utilizados na estrutura e resultou na morte de dez jogadores, que tinham entre 14 e 17 anos. Outros três jovens ficaram feridos.

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o CT do Flamengo não possuía alvará de funcionamento. A área onde ficava o alojamento estava previsto que seria transformada em um estacionamento. O Ministério Público indiciou oito pessoas, incluindo o então presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. O clube havia sido alertado meses antes de falhas graves na instalação elétrica.

Em janeiro de 2021, o Ministério Público denunciou 11 pessoas por incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão grave. Porém, apenas sete permaneceram como réus até a sentença de outubro de 2025, que absolveu todo mundo. Entre eles, os engenheiros Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes. Já o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, teve a punibilidade extinta por prescrição em 2021.