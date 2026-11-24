Alex teve curta passagem pelo Flamengo no ano 2000 - Divulgação / Flamengo

Alex teve curta passagem pelo Flamengo no ano 2000Divulgação / Flamengo

Publicado 24/11/2026 17:39 | Atualizado 25/11/2026 12:49

Flamengo. O ex-jogador, de 49 anos, comandava o Athletic e assinou contrato com o clube cearense até o fim de 2027. Ele chega com toda a comissão técnica que trabalhava na equipe mineira. O Ceará já tem treinador para a próxima temporada. O Vozão acertou, nesta terça-feira (24), a contratação de Alex, ídolo de Palmeiras e Cruzeiro e com passagem pelo. O ex-jogador, de 49 anos, comandava o Athletic e assinou contrato com o clube cearense até o fim de 2027. Ele chega com toda a comissão técnica que trabalhava na equipe mineira.

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Disputa pelo técnico

Alex tinha outras opções na mesa. O treinador recebeu uma proposta de renovação do Athletic e uma oferta do Goiás, mas escolheu o Ceará. Antes de aceitar, ele procurou entender a situação política e financeira do clube e conhecer em detalhes a estrutura do departamento de futebol, especialmente as áreas de análise de desempenho e performance.



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A nova direção do Ceará vê em Alex um treinador jovem, com ideias de jogo ofensivas e disposição para utilizar atletas das categorias de base. A escolha faz parte de uma reformulação no departamento de futebol, conduzida pelo novo diretor, Israel Portela.



O clube cearense estava sem técnico desde a saída de Daniel Paulista, na penúltima rodada da Série B. Na despedida da competição, sob o comando do interino Anderson Batatais, o Vozão empatou com o CRB por 1 a 1 e confirmou a permanência na segunda divisão, depois de escapar por pouco do rebaixamento para a Série C.



Calendário cheio

Além das dificuldades em campo, a diretoria tenta organizar o clube em meio a uma grave crise financeira. Em 2027, Alex terá pela frente o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B. O elenco se reapresenta em 15 de dezembro, visando a estreia no estadual, prevista para o início de janeiro.



Carreira como treinador

Alex começou a trajetória como técnico nas categorias de base do São Paulo, onde somou 50 vitórias em 86 jogos. O primeiro trabalho como treinador principal foi no Avaí, em 2023. Depois, teve passagem pelo Antalyaspor, da Turquia, e assumiu o Operário-PR em junho de 2025, ajudando a equipe a se manter na Série B.

Em fevereiro deste ano, chegou ao Athletic com a missão de evitar o rebaixamento na Série B. A permanência foi confirmada em outubro, e o time terminou a competição na 13ª colocação.

Como jogador, Alex se tornou ídolo do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999, e do Cruzeiro, onde conquistou a Tríplice Coroa de 2003, além de ter brilhado no Fenerbahçe, da Turquia.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato