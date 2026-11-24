Eric Faria, repórter da Globo - Reprodução/Globo

Eric Faria, repórter da GloboReprodução/Globo

Publicado 24/11/2026 18:22 | Atualizado 24/11/2026 18:24

superior ao Palmeiras, mesmo que o Alviverde termine o ano com mais taças. A temporada de 2026 do futebol brasileiro ainda não terminou, mas o debate sobre qual foi o melhor time do ano já esquentou. No programa Seleção Sportv, o comentarista Eric Faria afirmou que o Flamengo, campeão brasileiro, foi, mesmo que o Alviverde termine o ano com mais taças.

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A discussão começou com uma avaliação de Carlos Eduardo Lino sobre a final da Libertadores, que o Palmeiras disputa contra o Estudiantes no próximo sábado (28).



"A Libertadores é a oportunidade de o Palmeiras se recolocar no topo como o time da temporada", disse Lino.

A discussão começou com uma avaliação de Carlos Eduardo Lino sobre a final da Libertadores, que o Palmeiras disputa contra o Estudiantes no próximo sábado (28)."A Libertadores é a oportunidade de o Palmeiras se recolocar no topo como o time da temporada", disse Lino.

'Jogou mais bola'

Eric Faria discordou e defendeu o Rubro-Negro, que conquistou o Brasileirão no último sábado (21), com um empate por 1 a 1 justamente contra o Palmeiras.



"Embora eu ache que não seja o melhor time da temporada. Talvez tenha a conquista mais importante, mas não acho que seja o time da temporada Brasil", afirmou.



O apresentador André Rizek, então, questionou o comentarista sobre a possibilidade de o Palmeiras somar três títulos no ano, já que o clube venceu o Campeonato Paulista e ainda disputa as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, contra o Grêmio, em 6 de dezembro.



"Nem se terminar campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, do Paulista e vice do Brasileiro?", perguntou Rizek.



"Ele vai ter os títulos da temporada. Mas eu acho que o Flamengo jogou mais bola que o Palmeiras", respondeu Eric Faria.

'Futebol é feito para o torcedor'

Rizek ponderou que, apesar da campanha do Flamengo no Brasileirão, os títulos pesam mais para quem está na arquibancada.



"A gente pode debater a qualidade de jogo, mas o futebol é feito para o torcedor. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, ele vai para a Copa do Mundo de Clubes e para o Intercontinental. E, por mais que o Flamengo tenha sido avassalador no Brasileiro, que podemos avaliar ter sido melhor do que o Palmeiras no ano, o flamenguista vai observar o Palmeiras jogar o Intercontinental", argumentou.



O precedente de 2022

Eric Faria, então, relembrou uma situação parecida vivida pelo próprio programa, quatro anos atrás, mas com os papéis invertidos.



"Mas, em 2022, aqui no Seleção Sportv, o Palmeiras foi eleito o melhor time da temporada ganhando só o Brasileiro. O Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, e ficou abaixo. Foi aqui no mesmo programa", lembrou.



Temporadas opostas

O Flamengo garantiu o título brasileiro com duas rodadas de antecedência, depois de ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Já o Palmeiras abriu mão do Brasileirão na reta final para priorizar as duas decisões que ainda tem pela frente.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza