Eric Faria, repórter da GloboReprodução/Globo
A discussão começou com uma avaliação de Carlos Eduardo Lino sobre a final da Libertadores, que o Palmeiras disputa contra o Estudiantes no próximo sábado (28).
"A Libertadores é a oportunidade de o Palmeiras se recolocar no topo como o time da temporada", disse Lino.
'Jogou mais bola'
"Embora eu ache que não seja o melhor time da temporada. Talvez tenha a conquista mais importante, mas não acho que seja o time da temporada Brasil", afirmou.
O apresentador André Rizek, então, questionou o comentarista sobre a possibilidade de o Palmeiras somar três títulos no ano, já que o clube venceu o Campeonato Paulista e ainda disputa as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, contra o Grêmio, em 6 de dezembro.
"Nem se terminar campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, do Paulista e vice do Brasileiro?", perguntou Rizek.
"Ele vai ter os títulos da temporada. Mas eu acho que o Flamengo jogou mais bola que o Palmeiras", respondeu Eric Faria.
'Futebol é feito para o torcedor'
"A gente pode debater a qualidade de jogo, mas o futebol é feito para o torcedor. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, ele vai para a Copa do Mundo de Clubes e para o Intercontinental. E, por mais que o Flamengo tenha sido avassalador no Brasileiro, que podemos avaliar ter sido melhor do que o Palmeiras no ano, o flamenguista vai observar o Palmeiras jogar o Intercontinental", argumentou.
O precedente de 2022
"Mas, em 2022, aqui no Seleção Sportv, o Palmeiras foi eleito o melhor time da temporada ganhando só o Brasileiro. O Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, e ficou abaixo. Foi aqui no mesmo programa", lembrou.
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