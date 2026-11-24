Gonzalo Plata em treinamento no FlamengoDivulgação/Flamengo
Plata sofre acidente durante folga e pode desfalcar o Flamengo
Equatoriano levou tombo em Teresópolis, na Região Serrana, em período de descanso do elenco; diagnóstico inicial aponta lesão
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Eric Faria disse no Sportv que o Rubro-Negro jogou mais bola no ano, embora o rival possa somar Paulista, Copa do Brasil e Libertadores
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Com passagens por clubes como Arsenal e Chelsea, além de ter sido campeão europeu pela seleção italiana, o volante destacou nível do grupo
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Engenheiros são condenados a oito anos de prisão por incêndio no Ninho
Decisão reverte a absolvição dos funcionários que trabalhavam na empresa responsável pelos contêineres utilizados como alojamentos
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Dirigente, que tem contrato até o fim de 2026, busca garantir extensão do vínculo de dois titulares antes de discutir sequência no clube
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