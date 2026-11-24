Gonzalo Plata em treinamento no Flamengo - Divulgação/Flamengo

Gonzalo Plata em treinamento no FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 24/11/2026 19:42 | Atualizado 24/11/2026 19:47

Com o título garantido, mas brigando por objetivos secundários no Brasileiro , o Flamengo pode ter desfalque por motivo inusitado na reta final da temporada. Durante folga dada ao elenco, o ponta Gonzalo Plata sofreu tombo em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde aproveita o período de descanso. Exames iniciais apontaram luxação no cotovelo, segundo o jornalista Venê Casagrande.

A informação chegou ao Departamento Médico do Flamengo através do próprio equatoriano. Após o acidente, Plata precisou consultar um doutor particular em Teresópolis, para fazer exames e verificar a gravidade real do problema físico. Nestes testes foi constatado o problema no cotovelo. Dessa forma, é possível que o ponta seja desfalque nas duas últimas rodadas do Brasileirão.

Plata será reavaliado

Apesar da notícia ruim, a baixa não é definitiva. Gonzalo Plata será reavaliado pelo DM do Mais Querido nesta quinta-feira (26), quando o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu após folga de quatro dias declarada pelo técnico Leonardo Jardim em decorrência do título brasileiro. No CT, os médicos do clube darão o veredito sobre o tempo de recuperação, o que definirá se o equatoriano ainda entra em campo nesta temporada.

Ano de altos e baixos

Gonzalo Plata foi titular no empate com o Palmeiras que decidiu o título do Brasileirão. Na partida, que acabou em 1 a 1, no último sábado (21), o equatoriano atuou por 57 minutos, mas não participou de gols. Durante a temporada, ele oscilou e não manteve o alto nível das duas temporadas anteriores. Porém, ainda assim foi bastante utilizado por Leonardo Jardim.

Em agosto, o ponta chegou a ser vendido para o Dínamo Moscou, da Rússia, mas foi reprovado nos exames médicos e devolvido ao Rubro-Negro. A esta altura, o clube carioca já havia contratado o também equatoriano Anthony Valencia como substituto, o que minou o balanço financeiro do ano, mas não impediu a utilização de Plata.

Próximos jogos do Flamengo

Campeão brasileiro com duas partidas de antecedência, o Flamengo ainda terá de cumprir tabela. Neste domingo (29), o adversário será o Coritiba, no Couto Pereira, no Paraná, às 16h (de Brasília). Por fim, o Mais Querido reencontra a torcida para comemorar o título na quarta-feira (2), contra a lanterna Chapecoense, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), horário comum a todos os jogos da rodada final.