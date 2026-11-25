Plata em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Plata em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/11/2026 08:19

Atacante do Flamengo , Gonzalo Plata garantiu que está bem depois de levar um tombo durante a folga . O equatoriano tem suspeita de luxação no cotovelo, mas não deve ser problema para o Rubro-Negro nesta reta final de temporada. Ele, porém, ainda será reavaliado pelo departamento médico do clube carioca para saber se de fato não há com o que se preocupar.

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“Diante da preocupação gerada nas últimas horas em relação ao meu estado de saúde, quero tranquilizá-los e dizer que estou perfeitamente bem. Estou muito feliz por poder retomar amanhã (esta quarta-feira) minhas atividades com total normalidade e continuar trabalhando com a mesma motivação e comprometimento de sempre. Um forte abraço a todos!”, escreveu, nas redes sociais.



O elenco ganhou quatro dias de folga após o título antecipado do Campeonato Brasileiro, conquistado no sábado (21). A reapresentação no Ninho do Urubu está marcada para quinta-feira (26). No entanto, Gonzalo Plata deu a entender que já estaria no CT nesta quarta (25). “Diante da preocupação gerada nas últimas horas em relação ao meu estado de saúde, quero tranquilizá-los e dizer que estou perfeitamente bem. Estou muito feliz por poder retomar amanhã (esta quarta-feira) minhas atividades com total normalidade e continuar trabalhando com a mesma motivação e comprometimento de sempre. Um forte abraço a todos!”, escreveu, nas redes sociais.O elenco ganhou quatro dias de folga após o título antecipado do Campeonato Brasileiro, conquistado no sábado (21). A reapresentação no Ninho do Urubu está marcada para quinta-feira (26). No entanto, Gonzalo Plata deu a entender que já estaria no CT nesta quarta (25).

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Os números de Plata em 2026



Gonzalo Plata viveu uma temporada de altos e baixos pelo Flamengo. Ao todo, fez quatro gols e deu quatro assistências em 42 jogos, sendo 24 entre os titulares. No fim de agosto, o atacante foi negociado com o Dínamo Moscou, da Rússia, mas um problema nos exames médicos fez com que o equatoriano retornasse ao Rubro-Negro.

Flamengo ainda tem objetivos secundários

Com o troféu garantido, o Flamengo foca em outros objetivos no Campeonato Brasileiro. Um deles é dar a artilharia para Pedro, que briga com Kevin Viveros, do Athletico-PR. Atualmente, o atacante está somente um gol atrás do colombiano (20 contra 21).



Outra meta é alcançar a segunda melhor campanha da história da competição. Com 80 pontos, o Rubro-Negro precisa ganhar as duas partidas que restam. Quem ocupa o posto é o Atlético-MG de 2021, que somou 84. Sendo assim, uma vitória e um empate já fazem com que iguale o Galo, mas a intenção do clube carioca é se isolar.

Foco nos últimos jogos do ano



Mesmo já campeão, o Flamengo não dará férias antecipadas aos jogadores. O próximo adversário será o Coritiba, domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Rubro-Negro encerrará a temporada diante da Chapecoense, quarta-feira (2), às 21h30, no Maracanã.