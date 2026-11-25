Allan durante treino do Corinthians no CT Joaquim Grava - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Allan durante treino do Corinthians no CT Joaquim GravaRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 25/11/2026 14:28

O volante Allan, de 29 anos, irá retornar ao Flamengo. De acordo com informações da "Band", o Corinthians não tem mais o desejo de utilizá-lo nesta temporada, muito menos de mantê-lo como jogador em 2027. O atleta tem vínculo com os cariocas até dezembro do ano que vem.

A situação envolvendo Allan e o Corinthians acabou azedando nas últimas semanas. O volante tem um desconforto no Tendão de Aquiles, mas o Alvinegro acredita que o jogador tem condições de jogo, mas não estaria querendo entrar em campo.

A situação se deteriorou depois de um jogo-treino contra a Portuguesa, durante a pausa para a Data Fifa. Na atividade, o volante foi escalado improvisado na lateral, o que o deixou incomodado. Desde então, o desconforto no tendão teria a ser usado como argumento para não entrar em campo.

O contrato de empréstimo junto ao Flamengo prevê uma opção de compra de 2 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões, mas o clube paulista, em crise financeira, não tem o valor e não considera o volante uma peça indispensável.

Allan chegou ao Corinthians em fevereiro, emprestado pelo Flamengo sem custos até o fim de 2026. O clube paulista assumiu os salários do atleta, que aceitou uma redução para viabilizar o negócio. Na época, o volante também teve conversas com São Paulo e Vasco, mas priorizou a proposta corintiana em busca de mais minutos em campo.

O jogador chegou ao Rubro-Negro em 2023, contratado junto ao Atlético-MG por cerca de R$ 35 milhões, depois de se destacar no time mineiro. No Flamengo, porém, não teve o desempenho esperado e perdeu espaço com a chegada de nomes como Jorginho e Saúl. Em 2025, entrou em campo em apenas 33 dos 78 jogos do clube.



Revelado nas categorias de base do Internacional, Allan foi comprado pelo Liverpool ainda jovem, mas nunca atuou pelos Reds e acumulou seis empréstimos. Um deles foi para o Fluminense, onde jogou em 2019. Depois, se transferiu para o Atlético-MG, clube em que viveu a melhor fase da carreira e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, antes de ser contratado pelo Flamengo.

De volta ao Flamengo na próxima temporada, a tendência é que o volante seja novamente negociado. Allan não faz parte dos planos da diretoria do Rubro-Negro para a montagem do elenco para o ano que vem.