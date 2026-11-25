José Boto conversa com Luis Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

José Boto conversa com Luis Eduardo Baptista, o Bap, presidente do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/11/2026 13:10

Flamengo vai precisar passar por uma readequação financeira e deve ter um início de temporada atípico em 2027. Convidado para participar de um painel na CBF Summit Academy, em São Paulo, nesta quarta-feira (25), o presidente Luiz Eduardo Baptista confirmou que o clube adotará medidas preventivas nos próximos 60 dias, que afetará até o departamento de futebol.

"Nós devemos R$ 403 milhões em relação ao que faturou no ano de 2026. Desse número, conseguimos repor, talvez, R$ 140 milhões. É o que colocamos no orçamento. Dos outros R$ 260 milhões, haverá cortes e ajustes. Isso acontecerá 100% no futebol, mas também haverá ajustes em todas as áreas. O Flamengo foi campeão brasileiro, mas é impossível que não haja ajustes", disse.

O principal motivo da mudança de postura do Flamengo se deve ao déficit de R$ 90 milhões no orçamento da próxima temporada. O prejuízo financeiro é fruto do rompimento do contrato com a Betano. A medida provisória que proíbe casas de apostas no Brasil afetou o mundo do futebol. O acordo da empresa com o Rubro-Negro era válido até 2028 e previa um valor de quase R$ 270 milhões por ano.

Sem a receita do patrocinador máster, o Flamengo precisará realizar mudanças dentro e fora de campo. Com isso, a diretoria considera negociar mais jogadores no ano que vem, diferentemente do que aconteceu nesta temporada. Nomes como Evertton Araújo, João Victor, De la Cruz, Plata e Luiz Araújo são considerados negociáveis e podem sair na próxima janela de transferências, em janeiro.

Apesar da previsão de cortes e ajustes no orçamento, o Flamengo não vai abrir mão da competitividade, já que parte importante da receita vem de premiações. Portanto, o clube prioriza renovar o contrato com jogadores importantes, como Rossi, Léo Pereira e Pedro. Além disso, a diretoria não pretende negociar nomes como Samuel Lino, Carrascal e Lucas Paquetá, que são os principais ativos.

"Não controlamos o que os outros fazem, mas podemos controlar o que fazemos. No nosso caso, porém, será mais do que isso. Vamos ajustar nossa realidade à receita para garantir a sustentabilidade do clube daqui para a frente (...) Eu digo aos torcedores que a razão de ser da gente é ganhar tudo. Entramos para ganhar tudo. Infelizmente, não ganhamos tudo, mas o propósito de todos é vencer", afirmou.

O Flamengo já encaminhou ao Conselho de Administração a proposta orçamentária para 2027. No documento, há a confirmação da suspensão do patrocínio com a Betano. O Rubro-Negro projeta uma receita total de R$ 1,535 bilhão, um crescimento de 14,9% em relação ao registrado em 2024, mas de 16,6% inferior ao previsto no orçamento de 2026. A previsão é de déficit de R$ 90 milhões.