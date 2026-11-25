Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é presidente do Flamengo - Reprodução / Flamengo TV

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é presidente do FlamengoReprodução / Flamengo TV

Publicado 25/11/2026 15:12 | Atualizado 25/11/2026 15:25

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fez duras críticas ao atual modelo de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que manda quatro clubes para a Série B a cada temporada. Em entrevista à ‘ESPN’ durante o CBF Summit Academy, evento promovido pela entidade máxima do futebol brasileiro em São Paulo, o dirigente afirmou que o formato não faz sentido do ponto de vista financeiro. , Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fez duras críticas ao atual modelo de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que manda quatro clubes para a Série B a cada temporada. Em entrevista à ‘ESPN’ durante o CBF Summit Academy, evento promovido pela entidade máxima do futebol brasileiro em São Paulo, o dirigente afirmou que o formato não faz sentido do ponto de vista financeiro.

“Do ponto de vista de negócio, não faz nenhum sentido caírem quatro clubes por ano. Os Quatro que sobem ficam felizes, mas quando caem…Quando eles sobem, eles ganham um caminhão de dinheiro, tem que contratar jogadores de nível muito superior ao que ele tinha por dois, três anos”, disse



‘Problema Estrutural’

Para Bap, o risco vale tanto para os clube recém promovidos quanto para os grandes que acabam rebaixados, que dificilmente conseguem manter os compromissos assumidos.



“Se ele voltar para a B no ano seguinte, provavelmente nunca mais volta pra A. E o clube grande que cai, não vai conseguir cumprir com as obrigações que tinha, então é um problema estrutural. O futebol brasileiro não suporta que quatro clubes caiam”, afirmou.



Transição e ‘paraquedas’

O dirigente também apresentou a proposta do Flamengo para o tema. A ideia é fazer uma transição gradual, com três rebaixados em uma temporada e dois na seguinte, além de criar um mecanismo de proteção financeira para quem cai.



“Opinião do Flamengo: fazer uma transição. Em um ano caem três, no outro caem dois. Dois clubes deviam cair e tem que ter um colchão, pra quem cair poder sobreviver. Quando você cai, você corta 70% a 80% do seu orçamento. É muito difícil um reajuste desse. Devia ter alguns paraquedas”, explicou.



O dirigente ainda resumiu o dilema dos clubes que sobem e descem com frequência.



“O que veio antes, o ovo ou a galinha? Então, é um problema estrutural e a gente deveria mudar. É ótimo subir, mas subir com risco de cair na sequência é muito complicado”, completou,



Gigantes ameaçados

A declaração acontece na reta final de um Brasileirão em que clubes tradicionais, como Botafogo, Corinthians, Grêmio e Internacional, lutam para escapar da queda. Segundo Bap, um eventual rebaixamento de qualquer um deles teria consequências graves.



“Se ele cair, ele tá quebrado, não é ferrado, é quebrado literalmente”, disse o presidente rubro-negro, que classificou o cenário como “um desastre esportivo” para o torcedor.



A Chapecoense e o Remo já tiveram seus o rebaixamentos confirmados com antecedência, restam outras duas vagas para a Série B de 2027.

Campeão encerra a campanha

Enquanto a briga contra a queda segue aberta, o Flamengo, campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência, cumpre tabela na competição. O Rubro-Negro visita o Coritiba neste domingo (29), às 16h (de Brasília), e encerra a campanha diante da Chapecoense, no dia 2 de dezembro, às 21h30, no Maracanã, quando receberá a taça de campeão.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato