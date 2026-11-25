Gabigol em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Gabigol em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 25/11/2026 16:20

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, evitou abrir as portas para um possível retorno de Gabigol ao clube em 2027. Em participação no SportsCenter, da ESPN, nesta quarta-feira (25), o dirigente foi questionado sobre as chances de o atacante ser uma das opções de reforço. , evitou abrir as portas para um possível retorno de Gabigol ao clube em 2027. Em participação no SportsCenter, da ESPN, nesta quarta-feira (25), o dirigente foi questionado sobre as chances de o atacante ser uma das opções de reforço.

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"De 0 a 10, qual a chance do Gabigol voltar ao Flamengo?", perguntou Diego Garcia.



"Neste momento, nós estamos bem servidos de centroavantes", respondeu Boto.

"De 0 a 10, qual a chance do Gabigol voltar ao Flamengo?", perguntou Diego Garcia."Neste momento, nós estamos bem servidos de centroavantes", respondeu Boto.

Futuro indefinido

A resposta de Boto vem em meio às especulações sobre o futuro de Gabigol para 2027. O atacante pertence ao Cruzeiro, com quem tem contrato até 2028, e está emprestado ao Santos até o fim desta temporada. Com o encerramento do empréstimo, ele pode voltar a Belo Horizonte, permanecer no clube paulista ou buscar outro destino.



O Cruzeiro, no entanto, só pretende vender ou emprestar o atacante novamente se houver um bom retorno financeiro.



Bom ano no Santos

Dentro de campo, o atacante vive uma boa temporada. Pelo Santos, Gabigol soma 26 gols em 51 jogos em 2026 e tem formado uma dupla importante com Neymar. Na semana passada, ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, aos 46 minutos do segundo tempo, resultado que manteve o Peixe na briga por uma vaga na próxima Libertadores.



Zico aprova

A possibilidade de retorno ganhou força nos últimos dias depois de uma declaração de Zico. O maior ídolo da história do Flamengo afirmou não ver problema em uma eventual volta do atacante.



"O Gabigol marcou a história dele no Flamengo, um grande ídolo, jamais vai deixar de ser ídolo pelo período que passou lá", disse o Galinho.



Ídolo rubro-negro

Gabigol defendeu o Flamengo entre 2019 e 2024 e se tornou um dos maiores nomes da história recente do clube. Foram 306 jogos e 161 gols, além de títulos como duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Ele marcou os dois gols da virada sobre o River Plate na final da Libertadores de 2019 e o gol do título da edição de 2022, contra o Athletico-PR.



A saída, no fim de 2024, aconteceu após um período de desgaste com a diretoria da época. Gabigol deixou o clube ao fim do contrato e assinou com o Cruzeiro.



Ataque campeão

Do lado do Flamengo, o setor ofensivo não é uma preocupação imediata. Campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência, o time tem Pedro como principal referência no ataque, e o centroavante ainda briga pela artilharia do Brasileirão na reta final da competição.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato