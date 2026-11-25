SÃO PAULO, SP. 21.11.2026 - PALMEIRAS-FLAMENGO - Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim durante a partida contra o Palmeiras pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, zona oeste de São Paulo, neste sábado, 21 de novembro de 2026. - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

SÃO PAULO, SP. 21.11.2026 - PALMEIRAS-FLAMENGO - Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim durante a partida contra o Palmeiras pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, zona oeste de São Paulo, neste sábado, 21 de novembro de 2026.Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/11/2026 19:03 | Atualizado 25/11/2026 19:04



A diretoria do Flamengo admite liberar o técnico Leonardo Jardim caso ele receba uma proposta milionária de outro clube e manifeste o desejo de sair. Apesar disso, o clube quer contar com o português em 2027 e, até o momento, não recebeu nenhum sinal de que o treinador queira deixar a Gávea. As informações são do portal "UOL".

Leia mais: Flamengo muda os planos, adota medidas preventivas e fará cortes



O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é quem define a postura do clube. Na avaliação do dirigente, se outro clube oferecer uma grande quantia e Jardim quiser aceitar, o treinador terá as portas abertas para sair. Publicamente, Bap já declarou que espera ver todos os integrantes do elenco e da comissão técnica na próxima temporada.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é quem define a postura do clube. Na avaliação do dirigente, se outro clube oferecer uma grande quantia e Jardim quiser aceitar, o treinador terá as portas abertas para sair. Publicamente, Bap já declarou que espera ver todos os integrantes do elenco e da comissão técnica na próxima temporada.

Janela em dezembro

O contrato de Jardim com o Flamengo vai até o fim de 2027, mas prevê um período de dez dias em dezembro para que as partes decidam se seguem juntas ou não. Pela cláusula, o vínculo pode ser encerrado ao fim desta temporada sem pagamento de multa.



O próprio treinador já explicou que costuma assinar contratos de um ano, com opção de renovação por mais um, e que não tem interesse em receber valores de rescisão sem trabalhar.



Interesse de fora

O nome de Jardim ganhou força no mercado internacional nos últimos dias. De acordo com a ESPN, clubes do Oriente Médio e até seleções nacionais demonstraram interesse no português para 2027, embora os interessados não tenham sido revelados.



O técnico conhece bem a região. Antes de chegar ao Brasil, ele comandou equipes como Al-Hilal, da Arábia Saudita, Shabab Al-Ahli e Al-Ain, dos Emirados Árabes, e Al-Rayyan, do Catar.



Possíveis substitutos





A incerteza não se limita ao comando técnico. O diretor de futebol José Boto, também português, despertou o interesse do Milan, e o vínculo dele com o Flamengo termina em dezembro de 2026. A intenção de Bap é manter os dois profissionais, responsáveis pela estrutura que levou o clube ao título brasileiro. Segundo o colunista Fabrício Lopes, do O DIA, o cenário exige que a diretoria rubro-negra considere alternativas para evitar surpresas no planejamento de 2027. Entre os nomes que aparecem como possibilidades para um eventual planejamento de sucessão estão o italiano Thiago Motta, com trabalho de destaque no Bologna, e o português Luís Castro, que já passou por Botafogo, Al-Nassr e Grêmio. Não há, no entanto, confirmação de negociações com o Flamengo.A incerteza não se limita ao comando técnico. O diretor de futebol José Boto, também português, despertou o interesse do Milan, e o vínculo dele com o Flamengo termina em dezembro de 2026. A intenção de Bap é manter os dois profissionais, responsáveis pela estrutura que levou o clube ao título brasileiro.

Temporada vitoriosa

Jardim chegou ao Flamengo em março, para substituir Filipe Luís, e conquistou dois títulos na primeira temporada: o Campeonato Carioca e o Brasileirão, garantido com duas rodadas de antecedência após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21). Com isso, se tornou o quarto treinador português a vencer o Campeonato Brasileiro.



Sob o comando dele, o Rubro-Negro soma 33 vitórias, 14 empates e quatro derrotas em 51 jogos, um aproveitamento de 73,9%. O ano, no entanto, também teve momentos de desgaste nos bastidores, com divergências envolvendo a comissão técnica e o departamento médico, além de cobranças por reforços.

O Flamengo volta a campo no domingo (29), contra o Coritiba, fora de casa, e encerra a temporada no dia 2 de dezembro, diante da Chapecoense, no Maracanã, quando receberá a taça de campeão

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Larissa Amaral