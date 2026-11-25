Gabigol e Zico se abraçam, em 2019, no FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo
Zico apoia retorno de Gabigol ao Flamengo: 'Seria bem-vindo'
Galinho de Quintino reconheceu status de ídolo do camisa 9, que atualmente defende o Santos e já se declarou diversas vezes ao Rubro-Negro
Saída do Flamengo
Zico apoia retorno de Gabigol ao Flamengo: 'Seria bem-vindo'
Galinho de Quintino reconheceu status de ídolo do camisa 9, que atualmente defende o Santos e já se declarou diversas vezes ao Rubro-Negro
Flamengo não segura Jardim diante de proposta milionária
Contrato prevê janela de dez dias em dezembro para as partes decidirem; dirigente já declarou publicamente que espera ver equipe em 2027
Boto desconversa sobre possível volta de Gabigol ao Flamengo
Diretor de futebol disse que o clube está bem servido de centroavantes ao ser perguntado sobre o retorno do atacante do Santos
Presidente do Flamengo pede redução de número de rebaixados na Série A
Bap criticou atual modelo do Brasileirao e também propôs uma ajuda financeira às equipes que caem para a Série B
Flamengo terá retorno de volante na próxima temporada
Jogador, de 29 anos, não deve ter mais oportunidades em clube paulista e será devolvido depois de fim de empréstimo em dezembro
Flamengo muda os planos, adota medidas preventivas e fará cortes
Presidente Luiz Eduardo Baptista confirmou que as mudanças já foram definidas e serão colocadas em prática nos próximos dois meses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.