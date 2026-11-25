Gabigol e Zico se abraçam, em 2019, no Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol e Zico se abraçam, em 2019, no FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/11/2026 21:41

Ídolo máximo do Flamengo, Zico endossou um retorno de Gabigol à Gávea . Hoje emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, o centroavante tem bons números na temporada, e já se declarou ao Mais Querido diversas vezes desde que saiu. Para o Galinho de Quintino, o clube e o camisa 9 podem passar por um "segundo casamento" e, se depender dele, o jogador será bem-vindo de volta.

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"Se ele (Gabigol) não ficar em Minas e não ficar em São Paulo, o Rio de Janeiro está de braços abertos esperando ele. Eu acho que dá. Não tem problema. Eu posso dizer que tive o segundo casamento. Fui para a Itália e voltei, não aconteceu nada, então está tudo bem. Acho que esse não é um problema. O Gabigol marcou a história dele no Flamengo, um grande ídolo, jamais vai deixar de ser ídolo pelo período que passou lá. Então, da minha parte, seria bem-vindo", afirmou Zico, durante evento em Belo Horizonte.



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O ex-camisa 10, revelado pelo Rubro-Negro na década de 1970, também chegou a deixar a equipe em 1983, após sequência de títulos expressivos, para se juntar à Udinese, da Itália. Porém, dois anos depois, voltou à Gávea para uma segunda passagem. A saída não deixou rusgas no Flamengo, onde voltou a ser campeão após retornar do futebol italiano.

Temporada de Gabigol

Gabigol vive 2026 de bons números pelo Santos. Emprestado pelo Cruzeiro em janeiro, o atacante soma 26 gols e 11 assistências em 51 partidas nesta temporada. Os números o colocaram como titular e referência ofensiva no Santos. No segundo semestre, a boa fase continuou com as chegadas de Coutinho, Everton Cebolinha e outros reforços, trazidos para a chamada "panela" de Neymar.



Apesar do desempenho acima da média das últimas temporadas, Gabigol vive indefinição no time paulista. Seu contrato de empréstimo expira em dezembro deste ano, e o Santos se mobiliza para comprá-lo em definitivo. Porém, o Cruzeiro não adicionou opção de compra fixada no vínculo. Com isso, a equipe do litoral precisará negociar caso queira seguir contando com o atacante.

Saída do Flamengo



Gabigol deixou o Flamengo no fim de 2024, após viver temporada de poucos gols e minutos em campo, mas ser decisivo para o título da Copa do Brasil. No último ano com a camisa rubro-negra, o atacante anotou apenas oito gols e uma assistência, sendo reserva de Pedro na maior parte dos confrontos. Com isso, deixou o time carioca sem custos, com destino ao Cruzeiro.

A despedida aconteceu em partida contra o Vitória, no Maracanã, na qual o camisa 9 também marcou seu último gol pela equipe. Entre 2019 e 2024, Gabigol conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas pelo Flamengo.