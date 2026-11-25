Diretor de futebol, José Boto tem futuro incerto no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Diretor de futebol, José Boto tem futuro incerto no FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/11/2026 22:23

José Boto está prestes a ter seu futuro resolvido no Flamengo . A diretoria rubro-negra estipulou como prioridade que a permanência ou saída do português seja definida até este fim de semana. Contratado em janeiro de 2025, o diretor de futebol tem vínculo com o Mais Querido até o fim de 2026 e, até agora, ainda não houve conversas sobre uma possível renovação. A informação é da jornalista Raísa Simplicio.

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Em paralelo à mobilização de bastidores relacionada ao futuro de Boto, Luiz Eduardo Baptista, o presidente Bap, pensa em fazer mudanças na estrutura do departamento de futebol, comandado pelo português desde o começo do ano passado. As adaptações devem ser promovidas pelo mandatário independente da permanência ou saída do diretor.

Permanência de Boto em cheque

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto pode estar de saída do Flamengo. Até o momento, não houve movimento algum da diretoria rubro-negra para renovar o vínculo com o português, que vai até dezembro deste ano. Nestas duas temporadas à frente do departamento de futebol do clube, o dirigente protagonizou polêmicas que desgastaram sua relação com jogadores e funcionários, o que pode pesar em favor do fim do ciclo.

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Além disso, Boto também foi alvo de fortes críticas em virtude do comportamento do Flamengo no mercado de transferências. Na última janela, o clube carioca tentou a contratação de Thiago Almada e Luiz Henrique, ambos ex-Botafogo, por valores astronômicos. Porém, após semanas de especulações, nenhuma das negociações teve final feliz.

No fim da janela, a situação financeira também teve piora. Com Gonzalo Plata vendido ao Dínamo de Moscou, o Mais Querido desembolsou 5 milhões de euros (pouco mais de R$ 30 milhões), mais bônus e luvas, para trazer Anthony Valencia como substituto. Porém, o antecessor foi reprovado nos exames médicos do time russo e teve de retornar à Gávea, o que resultou em prejuízo que desequilibrou o balanço de transferências do Rubro-Negro.

Bap monitora o mercado

Com a possível saída de Boto e as mudanças estruturais no departamento de futebol em mente, o presidente Bap já monitora o mercado atrás de possíveis novos dirigentes. Um dos especulados foi o espanhol José Maria Gallego, do Real Betis.

Caso seja contratado, Gallego seria responsável apenas pelo planejamento do futebol: elenco, finanças e transferências. Porém, ele não estaria encarregado de lidar com o vestiário e dia a dia do elenco, por exemplo, como faz José Boto. A restrição demonstra que Bap pode repartir a função de diretor, ocupada atualmente pelo português, em mais de um cargo.