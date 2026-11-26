Campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo já iniciou o planejamento para 2027. Porém, há indefinição sobre o futuro do técnico Leonardo Jardim. Apesar do título de forma antecipada, o treinador sofreu com críticas pelas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, e pode deixar o clube nos próximos dias. O presidente Luiz Eduardo Baptista, porém, é entusiasta da permanência.
"Enquanto não for dito para mim que alguém não quer ficar ou que tem outra proposta, eu não tenho porque me preocupar com isso. O Flamengo não tem nenhuma intenção de fazer alguma mudança nesse sentido, mas é como qualquer casamento, não basta eu dizer que quero continuar casado, minha esposa tem que querer também. Enquanto ela não se pronunciar, pra mim é só rumor de mercado", disse Bap.
Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em março, para substituir Filipe Luís, e conquistou dois títulos na primeira temporada: o Campeonato Carioca e o Brasileirão, garantido com duas rodadas de antecedência após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), em São Paulo. Com isso, se tornou o quarto treinador português a vencer o Campeonato Brasileiro.
Sob o comando do treinador português, o Flamengo soma 33 vitórias, 14 empates e quatro derrotas em 51 jogos, com um aproveitamento de 73,9%. O ano, no entanto, também teve momentos de desgaste nos bastidores, com divergências envolvendo a comissão técnica e o departamento médico, além de cobranças por reforços. A eliminação na Libertadores também gerou críticas.
A definição do futuro do técnico Leonardo Jardim não é a única prioridade do Flamengo para 2027. O diretor de futebol José Boto tem proposta para retornar à Europa e tem a permanência incerta. A intenção de Bap, porém, é pela continuidade dos dois profissionais, responsáveis pela estrutura que levou o clube ao título brasileiro. Nos próximos dias, haverá uma reunião com ambos.
Contratado em 2025, o diretor teve um ano turbulento, mesmo com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Em 2026, porém, não teve o título do torneio continental para amenizar a situação. O dirigente português sofre com rejeição pelo processo de demissão de Filipe Luís e renovações dos jogadores. Na reta final do ano, ele tenta destravar as renovações de nomes como Rossi, Léo Pereira e Pedro.
Desde que chegou ao Flamengo, o português não fez questão de ser uma figura bem-quista. Com isso, José Boto é apontado como grosseiro e possui uma relação distante com os jogadores. Boto quase deixou o Flamengo no início deste ano, mas o presidente Luiz Eduardo Baptista decidiu mantê-lo por causa do sucesso do time dentro de campo em 2025. Bap, inclusive, foi um dos principais incentivadores da contratação do dirigente.
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