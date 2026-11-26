Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no Flamengo - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no FlamengoMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 26/11/2026 08:30

Campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo já iniciou o planejamento para 2027. Porém, há indefinição sobre o futuro do técnico Leonardo Jardim. Apesar do título de forma antecipada, o treinador sofreu com críticas pelas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, e pode deixar o clube nos próximos dias. O presidente Luiz Eduardo Baptista, porém, é entusiasta da permanência.

"Enquanto não for dito para mim que alguém não quer ficar ou que tem outra proposta, eu não tenho porque me preocupar com isso. O Flamengo não tem nenhuma intenção de fazer alguma mudança nesse sentido, mas é como qualquer casamento, não basta eu dizer que quero continuar casado, minha esposa tem que querer também. Enquanto ela não se pronunciar, pra mim é só rumor de mercado", disse Bap.

O contrato de Leonardo Jardim com o Flamengo é válido até o fim de 2027. O treinador, porém, não tem o costume de ficar mais de um ano nos clubes. No vínculo, há uma cláusula de rescisão no fim deste ano, sem custos, caso as partes desejem. Ele, inclusive, entrou na mira de clubes do Oriente Médio e de seleções para a próxima temporada , de acordo com a "ESPN".

Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em março, para substituir Filipe Luís, e conquistou dois títulos na primeira temporada: o Campeonato Carioca e o Brasileirão, garantido com duas rodadas de antecedência após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), em São Paulo. Com isso, se tornou o quarto treinador português a vencer o Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do treinador português, o Flamengo soma 33 vitórias, 14 empates e quatro derrotas em 51 jogos, com um aproveitamento de 73,9%. O ano, no entanto, também teve momentos de desgaste nos bastidores, com divergências envolvendo a comissão técnica e o departamento médico, além de cobranças por reforços. A eliminação na Libertadores também gerou críticas.

A definição do futuro do técnico Leonardo Jardim não é a única prioridade do Flamengo para 2027. O diretor de futebol José Boto tem proposta para retornar à Europa e tem a permanência incerta. A intenção de Bap, porém, é pela continuidade dos dois profissionais, responsáveis pela estrutura que levou o clube ao título brasileiro. Nos próximos dias, haverá uma reunião com ambos.

Contratado em 2025, o diretor teve um ano turbulento, mesmo com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Em 2026, porém, não teve o título do torneio continental para amenizar a situação. O dirigente português sofre com rejeição pelo processo de demissão de Filipe Luís e renovações dos jogadores. Na reta final do ano, ele tenta destravar as renovações de nomes como Rossi, Léo Pereira e Pedro.

Desde que chegou ao Flamengo, o português não fez questão de ser uma figura bem-quista. Com isso, José Boto é apontado como grosseiro e possui uma relação distante com os jogadores. Boto quase deixou o Flamengo no início deste ano, mas o presidente Luiz Eduardo Baptista decidiu mantê-lo por causa do sucesso do time dentro de campo em 2025. Bap, inclusive, foi um dos principais incentivadores da contratação do dirigente.