Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/11/2026 15:00 | Atualizado 26/11/2026 15:21

O comentarista Walter Casagrande criticou o postura do presidente do Flamengo . Em participação durante o podcast do "UOL", o ex-jogador analisou a forma como o mandatário Luiz Eduardo Baptista se manifestou sobre a renovação do contrato do técnico Leonardo Jardim e fez duras críticas pela maneira como ele transmite a ideia de que pode ganhar com "qualquer um" no comando.

"É impressionante como o Bap tem uma soberba absurda. Era simplesmente falar assim na entrevista: 'Olha, gente, eu não sei, ainda não conversei com o Léo Jardim sobre os pensamentos dele. Não, ele fala: 'Quem quiser sair, sai, quem não quiser, não sai'. Como assim? Nós somos o Flamengo. Se colocar um cone ali no banco de reserva, nós vamos ser campeão. Como quem diz assim: 'Nós não precisamos de ninguém. Nós ganhamos só com a camisa.' Eu acho que seria ruim pro Flamengo perder o Léo Jardim, porque não dá continuidade a treinador nenhum", disse.

Campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo pode mudar de técnico em 2027. Mesmo com contrato até o fim de 2028, Leonardo Jardim avalia sair e buscar novos desafios. No vínculo, há uma cláusula de rescisão no fim deste ano, sem custos, caso as partes desejem. Ele, inclusive, entrou na mira de clubes do Oriente Médio e de seleções para a próxima temporada , de acordo com a "ESPN".

"Vejo um padrão. O Landim tira o Dorival de uma forma meio parecida. E o Bap tira o Filipe Luís desse jeito também. Tem um padrão aí (...) A humildade não é a marca do Flamengo, nem dos seus diretores, nem dos seus torcedores hoje em dia", completou o comentarista Julio Gomes durante a participação ao programa "UOL News Esporte".

Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em março, para substituir Filipe Luís, e conquistou dois títulos na primeira temporada: o Campeonato Carioca e o Brasileirão, garantido com duas rodadas de antecedência após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), em São Paulo. Com isso, se tornou o quarto treinador português a vencer o Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do treinador português, o Flamengo soma 33 vitórias, 14 empates e quatro derrotas em 51 jogos, com um aproveitamento de 73,9%. O ano, no entanto, também teve momentos de desgaste nos bastidores, com divergências envolvendo a comissão técnica e o departamento médico, além de cobranças por reforços. A eliminação na Libertadores também gerou críticas.

"Não é porque você não tem isso culturalmente que qualquer técnico ganha no Flamengo. Não foi assim. O Tite não ganhou. Vários outros técnicos estrangeiros não ganharam. O Domenec, Vitor Pereira, Paulo Sousa... Filipe Luís tinha tanto a evoluir como treinador, se mantendo no Flamengo, que abreviar isso foi completamente maluco. Não comprometeu o título brasileiro, mas pode ter comprometido as outras copas, por exemplo", completou Arnaldo Ribeiro.