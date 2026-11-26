Samuel Lino com o quadro que ganhou em parede do CT do Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino com o quadro que ganhou em parede do CT do Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/11/2026 14:22



Samuel Lino teve o mérito reconhecido por companheiros e torcedores do Flamengo e ganhou a música 'Lino Maravilha' após marcar o gol do título do Brasileirão . A paródia do sucesso de Jorge Ben 'Fio Maravilha' começou com o refrão cantado por Lucas Paquetá no vestiário, depois do empate em 1 a 1 com o Palmeiras, e ganhou letra de uma organizada do Rubro-Negro, que nesta quinta-feira (26) foi ao Ninho do Urubu para homenagear o atacante.

Lino cantou a sua música com os torcedores e contou com a parceria dos animados Léo Pereira e Jorginho na entrada do local. O jogador ainda recebeu outra homenagem do Flamengo e agora tem a foto de sua comemoração de gol em destaque nos corredores do centro de treinamentos.



Jogadores do Flamengo cantam com membros de organizada Créditos: @arthurdoninho (ig) | @myhoodbr https://t.co/xQ97CikzkQ — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2026

Atacante e zagueiros homenageados

Léo Pereira e Léo Ortiz também foram homenageados com fotos de comemorações de gols Gilvan de Souza / Flamengo

Ele foi pego desprevenido com a imagem, do fotógrafo do clube Gilvan de Souza, na galeria que conta com outros momentos marcantes de jogadores. O atacante não foi o único, já que Léo Pereira e Léo Pereira também ganharam um quadro cada um, também com comemorações de gols durante a campanha no Brasileirão.



A surpresa aconteceu no primeiro dia de treino desde o deca conquistado. Com a temporada perto do fim, o elenco ganhou folga de domingo a quarta-feira e agora vai trabalhar para as próximas duas rodadas do campeonato antes de entrarem de férias.



A letra da música da torcida do Flamengo para Samuel Lino

"Quando Bruno Henrique tabelou com o Arrasca

E o chiqueiro pra Nação virou Maraca! (2x)



Lino Maravilha, nós gostamos de você!

Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver!"

O que resta no Brasileirão

O Flamengo ainda enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, no domingo (29), às 16h. E acaba a temporada contra a Chapecoense, na quarta (2), às 21h30 no Maracanã, quando receberá o troféu diante de sua torcida.



Apesar do título conquistado, o Rubro-Negro tem mais alguns objetivos secundários no Brasileirão. Um deles é ajudar Pedro a conseguir a artilharia na disputa contra Viveros, que marcou 21 gols e tem um a mais que o camisa 9.



O outro é fazer com que a campanha de 2026 seja a segunda melhor da história dos pontos corridos, atrás apenas do histórico time de Jorge Jesus em 2019. O Flamengo tem 80 pontos e precisa de quatro para igualar o Atlético-MG de 2021 ou seis para superá-lo.

