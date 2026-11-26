SÃO PAULO, SP. 21.11.2026 - PALMEIRAS-FLAMENGO - Flaco López do Palmeiras e Samuel Lino do Flamengo durante a partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, zona oeste de São Paulo, neste sábado, 21 de novembro de 2026. - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

SÃO PAULO, SP. 21.11.2026 - PALMEIRAS-FLAMENGO - Flaco López do Palmeiras e Samuel Lino do Flamengo durante a partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, zona oeste de São Paulo, neste sábado, 21 de novembro de 2026.Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 26/11/2026 15:42

O herói do decacampeonato brasileiro do Flamengo, Samuel Lino , não tem a garantia de que seguirá no Flamengo na próxima temporada. Ao ser abordado sobre o tema, o diretor esportivo do clube, José Boto, afirmou que nenhum atleta é inegociável, inclusive, o ex-jogador do Atlético de Madrid.

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"O presidente costuma ter uma tirada para mim que é: 'inegociável só meus filhos'. Não há jogadores inegociáveis. Em uma transferência, existem sempre três vontades: a do jogador e a dos dois clubes. Óbvio que o Lino é um dos melhores jogadores, ou o melhor do Brasil, tem uma idade que permite muitos clubes europeus virem buscá-lo. Mas o que posso garantir é que, para sair, vai ter que vir muito, muito, muito dinheiro", garantiu o dirigente português em entrevista à 'ESPN'.



Samuel Lino chegou ao Flamengo no meio de 2025, vindo do Atlético de Madrid, da Espanha, e sendo, na época, a contratação mais cara da história do clube, custando 24 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões à época), com o valor fixo mais as metas estipuladas, que já foram alcançadas. Depois, acabou sendo superado por Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões na cotação de janeiro de 2026). "O presidente costuma ter uma tirada para mim que é: 'inegociável só meus filhos'. Não há jogadores inegociáveis. Em uma transferência, existem sempre três vontades: a do jogador e a dos dois clubes. Óbvio que o Lino é um dos melhores jogadores, ou o melhor do Brasil, tem uma idade que permite muitos clubes europeus virem buscá-lo. Mas o que posso garantir é que, para sair, vai ter que vir muito, muito, muito dinheiro", garantiu o dirigente português em entrevista à 'ESPN'.Samuel Lino chegou ao Flamengo no meio de 2025, vindo do Atlético de Madrid, da Espanha, e sendo, na época, a contratação mais cara da história do clube, custando 24 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões à época), com o valor fixo mais as metas estipuladas, que já foram alcançadas. Depois, acabou sendo superado por Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões na cotação de janeiro de 2026).

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O começo de Samuel Lino foi irregular e rapidamente o atacante foi pressionado pelos torcedores e pela imprensa crítica por causa do alto valor investido pelo Flamengo. Contudo, depois de seis meses tímidos, o atacante se tornou peça fundamental no Rubro-Negro, neste ano, sob o comando de Leonardo Jardim.



Com apenas dois jogos para o fim da temporada, o atacante soma 56 partidas jogadas, tendo balançado as redes adversárias em 16 oportunidades e concedendo 13 assistências a seus companheiros de equipe.



Ainda na entrevista, o dirigente português do Rubro-Negro também falou sobre propostas que receberam pelo Lino no período em que o mesmo estava em baixa e refletiu sobre o imediatismo do futebol brasileiro.



"Houve, no meio do ano, propostas de alguns clubes, de valores interessantes, mas que, naquela altura, não foram interessantes para nós. Devia servir de lição para muitos jornalistas e torcedores a situação do Lino, de não serem tão emotivos e terem paciência com os jogadores. Qualquer jogador precisa de algum tempo para se adaptar", finalizou sobre o tema. O começo de Samuel Lino foi irregular e rapidamente o atacante foi pressionado pelos torcedores e pela imprensa crítica por causa do alto valor investido pelo Flamengo. Contudo, depois de seis meses tímidos, o atacante se tornou peça fundamental no Rubro-Negro, neste ano, sob o comando de Leonardo Jardim.Com apenas dois jogos para o fim da temporada, o atacante soma 56 partidas jogadas, tendo balançado as redes adversárias em 16 oportunidades e concedendo 13 assistências a seus companheiros de equipe.Ainda na entrevista, o dirigente português do Rubro-Negro também falou sobre propostas que receberam pelo Lino no período em que o mesmo estava em baixa e refletiu sobre o imediatismo do futebol brasileiro."Houve, no meio do ano, propostas de alguns clubes, de valores interessantes, mas que, naquela altura, não foram interessantes para nós. Devia servir de lição para muitos jornalistas e torcedores a situação do Lino, de não serem tão emotivos e terem paciência com os jogadores. Qualquer jogador precisa de algum tempo para se adaptar", finalizou sobre o tema.

Quando o Flamengo levanta taça?

Mesmo que o título do Campeonato Brasileiro de 2026 tenha sido matematicamente assegurado para o Flamengo no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no Nubank Parque, no último sábado (21), a equipe ainda não levantou a taça oficial desta edição.

Isso ocorre por uma nova regra que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), organizadora da competição, instituiu neste ano. Para evitar tumultos ou confusões, a CBF optou por realizar a cerimônia de entrega apenas quando o vencedor for mandante.

Ou seja, o Flamengo ainda vai atuar contra o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo (29), às 16h (de Brasília). Apenas na última rodada, que será no dia 2 de dezembro, o clube receberá o troféu contra a Chapecoense, no Maracanã, perante a Nação Rubro-Negra.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato