Vitão em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Vitão em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/11/2026 16:16

Zagueiro do Flamengo , Vitão fez um balanço da temporada e relembrou a eliminação para o Estudiantes (ARG), na semifinal da Libertadores. O defensor valorizou os títulos do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro, mas admitiu um gosto amargo pela queda no torneio continental. O Rubro-Negro caiu nos pênaltis, no Maracanã, depois de dois empates por 0 a 0.

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“Trabalhamos bastante, mas só conseguimos duas taças: o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, que é um dos mais difíceis do mundo. Claro que fica um gosto amargo pela Libertadores, queríamos muito vencer. Mas é o futebol”, disse o jogador, em entrevista à ‘ESPN’.



Ele, porém, mostrou confiar que o clube terá maior sucesso em 2027: “Espero que o ano que vem seja de grandes conquistas, queremos brigar por todas as competições até o final”. “Trabalhamos bastante, mas só conseguimos duas taças: o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, que é um dos mais difíceis do mundo. Claro que fica um gosto amargo pela Libertadores, queríamos muito vencer. Mas é o futebol”, disse o jogador, em entrevista à ‘ESPN’.Ele, porém, mostrou confiar que o clube terá maior sucesso em 2027: “Espero que o ano que vem seja de grandes conquistas, queremos brigar por todas as competições até o final”.

A trajetória de Vitão no Flamengo



Comprado do Internacional, Vitão chegou ao Flamengo no começo de 2026. O zagueiro assinou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2029. Com a forte concorrência, ele sofreu para conquistar espaço no elenco ao longo da temporada. Ao todo, disputou 19 jogos, sendo 14 como titular.



O que ainda resta ao Flamengo em 2026

Com o troféu garantido, o Flamengo foca em outros objetivos no Campeonato Brasileiro. Um deles é dar a artilharia para Pedro, que briga com Kevin Viveros, do Athletico-PR. Atualmente, o atacante está somente um gol atrás do colombiano no ranking (20 contra 21).



Outra meta é alcançar a segunda melhor campanha da história da competição. Com 80 pontos, o Rubro-Negro precisa ganhar as duas partidas que faltam. Quem ocupa o posto é o Atlético-MG de 2021, que somou 84. Sendo assim, uma vitória e um empate já fazem com que iguale o Galo, mas a intenção do clube carioca é se isolar na vice-liderança.

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Foco nos últimos jogos do ano

Mesmo já campeão, o Flamengo não dará férias antecipadas aos jogadores. O próximo adversário será o Coritiba, domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Rubro-Negro encerrará a temporada diante da Chapecoense, quarta-feira (2), às 21h30, no Maracanã.