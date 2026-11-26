Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no Flamengo - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no FlamengoMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 26/11/2026 17:11 | Atualizado 26/11/2026 17:34

Ex-treinador do Porto, Coceição está sem uma equipe desde que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na metade deste ano. Desde então, torcedores de outros clubes brasileiros já pediram sua contratação. O comandante chegou a negociar com o Fenerbahçe, da Turquia, mas não houve acerto.

Como estão as conversas?

Ainda não houve uma ação mais concreta entre o Flamengo e o staff de Sergio Conceição. Até agora, Bap, presidente do Flamengo, e Jorge Mendes, empresário do treinador, tiveram apenas uma conversa para saber como está a situação do lusitano.



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Houve apenas uma rápida sondagem para se resguardar em uma possível saída de Leonardo Jardim. O treinador que foi campeão brasileiro tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2027, e Bap prioriza sua continuidade no ano que vem.

Quem é Sérgio Conceição?

Sérgio Conceição é um ex-atacante, que atuou pela Inter de Milão, e que depois de se aposentar, virou treinador de futebol. Em 2010, no ano seguinte ao fim da sua carreira como atleta, o português se tornou assistente técnico do Standard Liège, da Bélgica, o clube que defendeu como jogador.



Depois de sua primeira experiência, Conceição começou a se "aventurar" como treinador em Portugal, com passagens curtas por Olhanense, Acadêmica de Coimbra, Braga e Vitória de Guimarães, sem muito sucesso. Até que, em 2017, foi treinar a equipe francesa Nantes por seis meses e impediu o clube de ser rebaixado.



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Seu primeiro trabalho de destaque trouxe a oportunidade de treinar o Porto, local em que se tornou ídolo. Por lá, ficou nove temporadas e conquistou: três vezes o Campeonato Português (2017–18, 2019–20 e 2021–22), quatro vezes a Taça de Portugal (2019–20, 2021–22, 2022–23 e 2023–24) e três vezes a Supercopa Portuguesa (2018, 2020 e 2022), sendo eleito em três oportunidades como o melhor treinador da liga.



Desde então, treinou o Milan e o Al-Ittihad, mas ambos sem muito sucesso. Agora, o treinador segue livre no mercado e pode vir realizar seu primeiro trabalho em solo sul-americano.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato