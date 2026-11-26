Gonzalo Plata será desfalque contra o CoritibaAdriano Fontes / Flamengo
Plata tem trauma e será desfalque do Flamengo no domingo
Equatoriano sofreu acidente durante folga e foi reavaliado nesta quinta-feira (26), no Ninho do Urubu; exames apontaram problema no cotovelo
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