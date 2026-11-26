Gonzalo Plata será desfalque contra o Coritiba - Adriano Fontes / Flamengo

Gonzalo Plata será desfalque contra o CoritibaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/11/2026 17:35

Gonzalo Plata será desfalque para o Flamengo diante do Coritiba, neste domingo (29). Após sofrer acidente durante o período de folga e garantir estar "perfeitamente bem" , o equatoriano se reapresentou no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (26), e foi reavaliado pelo Departamento Médico. No exame, foi constatado um trauma no cotovelo, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Com o título garantido, o Rubro-Negro ainda corre atrás de metas secundárias no Brasileirão . Porém, as duas últimas rodadas, contra times da metade debaixo da tabela, também podem servir para Leonardo Jardim mesclar o time e dar minutagem a outros atletas. Com isso, Plata poderia receber ainda mais chances, após ser titular contra o Palmeiras, apesar de viver ano de altos e baixos.

Como Plata se lesionou?

Após empatar com o Palmeiras e garantir a taça no último sábado (21), o elenco do Mais Querido ganhou quatro dias de folga, por determinação de Leonardo Jardim. Plata escolheu aproveitar o pequeno recesso em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, onde levou o tombo que gerou o problema físico no cotovelo. Logo que sofreu o acidente, o equatoriano se consultou com médico particular, na cidade.

O exame inicial apontou luxação no cotovelo, conforme o próprio jogador informou ao clube. Porém, a reavaliação ficou marcada para esta quinta-feira (26), quando todo o elenco voltou a treinar no Ninho do Urubu. A partir dos novos exames, que apontaram trauma na região, foi confirmado que o alteta será desfalque. Com isso, ele deve perder o duelo contra o Coritiba.

Além da baixa contra o time paranaense, Plata ainda é dúvida para o duelo seguinte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense. A partida marcará o reencontro da equipe com a torcida após o título nacional. No entanto, a reavaliação do Departamento Médico não indicou prazo para a recuperação do equatoriano.



Temporada irregular

Durante 2026, Gonzalo Plata viveu momentos de irregularidade e não conseguiu repetir a boa forma das duas temporadas anteriores. No meio do ano, o atacante chegou a ser vendido para o Dínamo de Moscou, da Rússia. Contudo, foi reprovado nos exames médicos e devolvido ao Flamengo. Quando retornou, o Rubro-Negro já havia contratado o colega de seleção Anthony Valencia como substituto.

Leia também: Samuel Lino não tem permanência certa no Flamengo em 2027

Embora o mal-entendido tenha inflado as opções do elenco para a posição, Plata ainda recebeu oportunidades desde que voltou. Ele chegou a ser titular em algumas partidas da reta final do Brasileirão, como na última rodada, contra o Palmeiras. Além disso, tem sido acionado por Leonardo Jardim vindo do banco na maioria dos jogos.