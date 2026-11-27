Equipe de 1981 fez história no FlamengoAcervo / Jornal O Dia
Com Zico, Flamengo jogará no Castelão para celebrar 45 anos do Mundial
Júnior, Leandro, Andrade, Nunes, Tita, Mozer, Raul, Lico e Marinho estarão presentes em evento, que irá acontecer no próximo dia 13
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Plata tem trauma e será desfalque do Flamengo no domingo
Equatoriano sofreu acidente durante folga e foi reavaliado nesta quinta-feira (26), no Ninho do Urubu; exames apontaram problema no cotovelo
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Português tem contrato com Rubro-Negro até o fim de 2027, mas recebeu consultas de outras equipes e sua permanência é incerta
Vitão admite ‘gosto amargo’ por queda do Flamengo na Libertadores
Zagueiro fez um balanço da temporada e mostrou confiar em um 2027 de maior sucesso: ‘Espero que seja um ano de grandes conquistas’
Samuel Lino não tem permanência certa no Flamengo em 2027
Atacante, de 26 anos, foi um dos protagonistas da equipe nesta temporada e autor do gol que garantiu o título do Brasileirão ao Rubro-Negro
Casagrande critica presidente do Flamengo: 'Soberba absurda'
Ex-jogador condenou a forma como o mandatário Luiz Eduardo Baptista se manifestou sobre o futuro do técnico Leonardo Jardim
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