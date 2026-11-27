Equipe de 1981 fez história no Flamengo - Acervo / Jornal O Dia

Equipe de 1981 fez história no FlamengoAcervo / Jornal O Dia

Publicado 27/11/2026 08:30 | Atualizado 27/11/2026 08:56

O título do Mundial de Clubes de 1981 é o maior da história do Flamengo e sem dúvidas um dos mais marcantes para os torcedores. A conquista, que irá completar 45 anos em 2026, será celebrada com um evento no próximo dia 13. Chamado de "81 Eterno", a ação reunirá grandes nomes da história do clube, como Zico , em uma partida comemorativa entre Fla Legends e Seleção do Mundo. O duelo irá acontecer na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Os ingressos já estão à venda pela BD (Bilheteria Digital).

Além do Galinho, outros nomes foram anunciados para o Fla Legends como: Júnior, Leandro, Andrade, Nunes, Tita, Mozer, Raul, Lico e Marinho, ídolos que fizeram parte da geração campeã mundial de 1981. Já a Seleção do Mundo, equipe adversária na partida comemorativa, contará com os ex-jogadores de outros clubes e seleções, como Gamarra, Marcos Assunção, Paulo Sérgio, Souza, Magno Alves e Clodoaldo. O encontro busca aproximar torcedores de diferentes gerações e celebrar um dos momentos mais marcantes da história do Flamengo.

A abertura dos portões será às 13h30 (de Brasília) e o jogo está marcado para 16 horas (de Brasília). Os ingressos custam a partir de R$ 15. De acordo com pesquisas recentes, o Flamengo tem a maior torcida entre todos os clubes no estado do Ceará. Cerca de 20% das pessoas que vivem no local são rubro-negros, superando o Fortaleza, com 13%, e o Ceará com 12%.

O jogo no Castelão ocorre exatamente 45 anos após a decisão em Tóquio, no Japão. Naquele 13 de dezembro de 1981, o Flamengo, comandado por Paulo César Carpegiani, venceu o Liverpool por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio.

Entre 1980 e 1984, o Flamengo viveu um dos grandes momentos da sua história. Liderado por Zico e sustentado por uma forte base formada no clube, o Rubro-Negro teve supremacia no futebol brasileiro e também foi vitorioso na América do Sul e no planeta. Nesse período, o time conquistou três Campeonatos Brasileiros (1980, 1982 e 1983), a Copa Libertadores (1981), o Mundial Interclubes (1981) e o Campeonato Carioca (1981).

Os ingressos são comercializados pela BD, com opções de arquibancada inferior, setor Premium, experiências especiais e camarotes. Os valores variam conforme a categoria e o lote disponível. Para realizar a compra, o torcedor deve efetuar previamente o cadastro facial obrigatório, procedimento necessário para a identificação e o acesso ao estádio.