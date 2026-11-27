Vitão em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Vitão em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 27/11/2026 14:20

O zagueiro Vitão, de 26 anos, viveu sua primeira temporada no Flamengo como opção no banco para Léo Ortiz e Léo Pereira. Com passagem pelo Internacional, o defensor acredita que na próxima temporada, o Rubro-Negro voltará a lutar por títulos e também manteve a esperança de ter mais oportunidades de ajudar seus companheiros dentro de campo.

"Expectativa para 2027 é a melhor possível. Vamos entrar em todos os campeonatos para ganhar. Jogar no Flamengo é isso, entrar nas competições para ser campeão. Eu pretendo continuar fazendo a minha parte no dia a dia, que automaticamente eu sei que as oportunidades vão chegar. Sei do jogador que eu sou, do profissional que eu sou, sei que vou estar preparado para quando tiver essas oportunidades e vou tentar agarrar da melhor maneira possível", afirmou em entrevista à "ESPN".

Vitão destacou a qualidade do elenco do Flamengo. O zagueiro contou que ficou impressionado com o nível dos treinamentos no Ninho do Urubu.

"Sem nenhuma dúvida (o treino é mais difícil que os jogos). Até agora não lembro o jogo, mas me deram a palavra depois de um jogo e eu disse que estava ali para ajudar. E do mesmo jeito que eu sei que é muito difícil marcar eles no treino, eles também sabem que eu elevo o nível do treino, porque também não é fácil passar por mim. Então, muitas vezes é mais difícil em um treino do que no jogo, pela qualidade, pelo nível de treinamento", contou.

Vitão afirmou que a qualidade do elenco do Flamengo é um desafio para qualquer jogador e mesmo os que têm menos oportunidades acabam se aperfeiçoando.



"Uma das coisas que me impressionou na minha chegada foi isso. O nível do treinamento muito alto e automaticamente você vai evoluindo. Como se costuma dizer, com os bons você se torna melhor", opinou.

Vitão, que atua como zagueiro, também falou sobre a qualidade técnica dos homens de frente do Flamengo, e abordou a dificuldade de marcá-los nos treinamentos.



"O que mais me chamou a atenção primeiramente foi o profissionalismo de todo o grupo, não digo só dos três (Lino, Pedro e Arrascaeta) não. A maior dificuldade que eu sinto em marcar eles é que eles são imprevisíveis. Você não sabe o que eles vão fazer, tiram um drible, um passe da cartola, e isso ajuda muito na sua evolução também. Você marcar em um treino jogadores desse nível, chega no jogo fica de certa forma mais fácil, porque a qualidade é tremenda", finalizou.