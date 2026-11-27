Varela (ao centro) foi campeão pelo Flamengo mais uma vez - Gilvan de Souza / Flamengo

Varela (ao centro) foi campeão pelo Flamengo mais uma vezGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/11/2026 11:39



conquista do Brasileirão de 2026 pelo Flamengo fez com que Guillermo Varela resolvesse colocar na pele os principais títulos que conquistou pelo clube. E na quinta-feira (26) ele foi a um estúdio de tatuagens para eternizar na pele as duas Libertadores (2022 e 2025) e os dois campeonatos nacionais (2025 e 2026).

As imagens dos troféus com os anos em que foi campeão estão na coxa direita do lateral, logo acima do joelho. Na mesma perna há outras tatuagens mais antigas.



Varela tatuou os troféus do Brasileirão e da Libertadores conquistados pelo Flamengo Reprodução de Instagram/@sommatattoorio

O trabalho foi realizado pelo tatuador Lucas Maffei, que já trabalhou com outros jogadores do Flamengo, como Rossi, Emerson Royal e Pulgar.



As conquistas de Varela pelo Flamengo



As duas Libertadores e os dois Brasileirões foram as principais conquistas de Varela desde que chegou ao Rubro-Negro em 2022. Mas não são as únicas. O lateral de 33 anos também foi campeão da Copa do Brasil de 2024, da Supercopa Rei de 2025 e de três Campeonatos Cariocas (2024, 2025 e 2026).



Com contrato até dezembro de 2027, renovado no ano passado, ele demonstrou mais de uma vez o desejo de permanecer no Flamengo por mais tempo. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no dia 18, disse:



"O Brasil se tornou a minha segunda casa, a minha filha é brasileira. Meu coração está dividido em dois. Eu me sinto muito contente por estar aqui no Flamengo. Fico orgulhoso do caminho que venho trilhando".



O lateral uruguaio vive um grande momento no clube, após início complicado. Contratado em julho de 2022, Varela demorou a se firmar e já admitiu que o primeiro ano de adaptação foi complicado. Em 2023, teve pouco espaço com Jorge Sampaoli e ainda sofreu uma fratura no nariz após uma briga com Gerson durante um treino.



Contestado pela torcida naquele período, ele teve uma virada no Flamengo a partir de 2025, quando se firmou como titular com Filipe Luís. Nesta temporada, ele se revezou com Emerson Royal na equipe, mas nos momentos decisivos foi o escolhido para começar entre os 11 titulares.



"Eu sempre falo que o meu grande passo foi renovar com o Flamengo. O Flamengo, hoje em dia, fecha os olhos e compra. E o time quis renovar comigo no ano passado. Foi um presente”, afirmou em entrevista à Flamengo TV no início deste mês.