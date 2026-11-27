Alvo doFlamengopara 2027, Alessandro Brito pode atuar ao lado de José Boto, em vez de substituí-lo. O head scout do Crystal Palace, da Inglaterra, está na mira da diretoria rubro-negra para assumir um cargo no departamento de futebol do clube carioca no ano que vem.
A ideia inicial era que o brasileiro fosse contratado justamente para o lugar do português. No entanto, a intenção do profissional não é trabalhar como diretor de futebol, de acordo com a ‘ESPN’.
Sendo assim, há expectativa de que Alessandro Brito chegue para auxiliar na montagem do elenco e no desenvolvimento das categorias de base a partir da próxima temporada. Dessa forma, poderia trabalhar em conjunto com José Boto – caso permaneça.
Alessandro Brito começou a carreira no Athletico-PR, em 2009. Depois, acumulou passagens por Paraná, Internacional, Atlético-MG e Botafogo antes de chegar ao Crystal Palace, em 2026.
O profissional teve maior sucesso entre 2021 e 2024. No Galo, levantou os troféus do Campeonato Brasileiro (2021) e da Copa do Brasil (2021). Já no Glorioso, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (2024) e da Libertadores (2024).
José Boto não tem permanência garantida no Flamengo para 2027. Isso porque, até o momento, não houve movimento algum da diretoria rubro-negra para renovar o vínculo com o português, que vai até dezembro deste ano. Nestas duas temporadas à frente do departamento de futebol, o dirigente protagonizou polêmicas que desgastaram a sua relação com jogadores e funcionários, o que pode pesar a favor do fim do ciclo.
Além disso, foi alvo de fortes críticas em virtude do comportamento no mercado de transferências. Recentemente, tentou a contratação de Thiago Almada e Luiz Henrique por valores astronômicos. Porém, após semanas de especulações, nenhuma das negociações teve final feliz.
No fim da janela, a situação piorou. Com Gonzalo Plata vendido ao Dínamo Moscou, o Flamengo desembolsou 5 milhões de euros (R$ 30 milhões), mais bônus e luvas, para trazer Anthony Valencia como substituto. No entanto, o antecessor foi reprovado nos exames médicos do time russo e teve de retornar, o que resultou em prejuízo que desequilibrou o balanço financeiro rubro-negro.
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