Alessandro Brito teve passagem de sucesso pelo Botafogo, entre 2022 e 2026 - Vítor Silva / Botafogo

Alessandro Brito teve passagem de sucesso pelo Botafogo, entre 2022 e 2026Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2026 12:47

Alvo do Flamengo para 2027 , Alessandro Brito pode atuar ao lado de José Boto, em vez de substituí-lo. O head scout do Crystal Palace, da Inglaterra, está na mira da diretoria rubro-negra para assumir um cargo no departamento de futebol do clube carioca no ano que vem.

Leia mais: Flamengo lança camisas do deca com provocações ao Palmeiras; veja



A ideia inicial era que o brasileiro fosse contratado justamente para o lugar do português. No entanto, a intenção do profissional não é trabalhar como diretor de futebol, de acordo com a ‘ESPN’.



Sendo assim, há expectativa de que Alessandro Brito chegue para auxiliar na montagem do elenco e no desenvolvimento das categorias de base a partir da próxima temporada. Dessa forma, poderia trabalhar em conjunto com José Boto – A ideia inicial era que o brasileiro fosse contratado justamente para o lugar do português. No entanto, a intenção do profissional não é trabalhar como diretor de futebol, de acordo com a ‘ESPN’.Sendo assim, há expectativa de que Alessandro Brito chegue para auxiliar na montagem do elenco e no desenvolvimento das categorias de base a partir da próxima temporada. Dessa forma, poderia trabalhar em conjunto com José Boto – caso permaneça

Leia mais: Varela faz tatuagem com os principais títulos pelo Flamengo

A trajetória de Alessandro Brito

Alessandro Brito começou a carreira no Athletico-PR, em 2009. Depois, acumulou passagens por Paraná, Internacional, Atlético-MG e Botafogo antes de chegar ao Crystal Palace, em 2026.



O profissional teve maior sucesso entre 2021 e 2024. No Galo, levantou os troféus do Campeonato Brasileiro (2021) e da Copa do Brasil (2021). Já no Glorioso, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (2024) e da Libertadores (2024).

Leia mais: Plata tem trauma e será desfalque do Flamengo contra o Coritiba

José Boto ainda pode deixar o Flamengo

José Boto não tem permanência garantida no Flamengo para 2027. Isso porque, até o momento, não houve movimento algum da diretoria rubro-negra para renovar o vínculo com o português, que vai até dezembro deste ano. Nestas duas temporadas à frente do departamento de futebol, o dirigente protagonizou polêmicas que desgastaram a sua relação com jogadores e funcionários, o que pode pesar a favor do fim do ciclo.

Além disso, foi alvo de fortes críticas em virtude do comportamento no mercado de transferências. Recentemente, tentou a contratação de Thiago Almada e Luiz Henrique por valores astronômicos. Porém, após semanas de especulações, nenhuma das negociações teve final feliz.



No fim da janela, a situação piorou. Com Gonzalo Plata vendido ao Dínamo Moscou, o Flamengo desembolsou 5 milhões de euros (R$ 30 milhões), mais bônus e luvas, para trazer Anthony Valencia como substituto. No entanto, o antecessor foi reprovado nos exames médicos do time russo e teve de retornar, o que resultou em prejuízo que desequilibrou o balanço financeiro rubro-negro.