Júnior Baiano reclamou por ser mais lembrado pelos lances violentos ao longo da carreiraDivulgação/Basticast
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