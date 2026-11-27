Júnior Baiano reclamou por ser mais lembrado pelos lances violentos ao longo da carreira - Divulgação/Basticast

Júnior Baiano reclamou por ser mais lembrado pelos lances violentos ao longo da carreiraDivulgação/Basticast

Publicado 27/11/2026 14:44



Júnior Baiano não esconde a admiração que tem por Erick Pulgar, campeão brasileiro e de Libertadores pelo Flamengo. O ex-zagueiro do Rubro-Negro - além de Palmeiras, São Paulo, seleção brasileira, entre outros - ficou conhecido não apenas pelo futebol que apresentava mas também por jogadas mais ríspidas e muitas vezes violentas, como o volante chileno já foi criticado em certos momentos no futebol brasileiro por lances duros.

"Pulgar no meu time é o dez, e o capitão. Eu tenho que conhecê-lo", disse Júnior Baiano em participação no Basticast.



A declaração surgiu numa brincadeira de escolher os 11 melhores em um time com os titulares de Flamengo e Palmeiras. O ex-zagueiro apontou sete jogadores do Rubro-Negro (Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro) e quatro do Alviverde (Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez e Lucas Evangelista).



Em relação aos técnicos, não teve dúvidas em escolher Abel Ferreira em detrimento de Leonardo Jardim.



"Gosto muito dele (Abel). Eu acho que quando as pessoas falam a verdade, não podem ser crucificadas. Ele é um cara muito autêntico, fala o que pensa, parece até comigo.”



Júnior Baiano ainda deixou um recado para Samuel Lino: "Você está jogando um bolão, está arrebentando a boca do balão".



Na bronca com a fama de violento

O ex-zagueiro também lamentou o fato de ser mais lembrado pelas entradas duras e brigas do que pelo futebol que apresentou nos gramados e que o fez ser titular do Brasil na Copa do Mundo de 1998.

"Eu jogava bem para caramba e também soltava a minha letrinha para eles. E até hoje só passam as coisas ruins que eu fiz. Não passam as coisas legais. As coisas ruins dão mais cliques", disse.

Aposta para a final da Libertadores



Campeão da Libertadores de 1999 pelo Palmeiras, Júnior Baiano acredita que seu ex-clube tem tudo para conquistar o título pela quarta vez. Mas fez o alerta de cuidado contra o Estudiantes e citou a própria eliminação do Flamengo na semifinal, em pleno Maracanã.



"A expectativa é que o Palmeiras possa trazer mais essa copa para gente, mas final com time argentino é complicado, porque os argentinos sabem jogar essas competições, tanto que eles tiraram o Flamengo, mesmo sendo um time bem superior. O Palmeiras precisa ficar esperto nessas jogadas de bola aérea".





