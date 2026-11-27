Festa do Flamengo depois do título do Campeonato Brasileiro, no Nubank ParqueAdriano Fontes/ Flamengo
Quem vem logo atrás são Palmeiras (R$ 5,1 bilhões), Corinthians (R$ 4,7 bilhões) e São Paulo (R$ 4 bilhões).
No âmbito geral, o futebol brasileiro atingiu valor consolidado de R$ 54,4 bilhões nesta temporada, o que representa um crescimento de 15% em relação aos R$ 47,4 bilhões do ano passado.
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2. Palmeiras (R$ 5,162 bilhões)
3. Corinthians (R$ 4,762 bilhões)
4. São Paulo (R$ 4,073 bilhões)
5. Atlético-MG (R$ 3,983 bilhões)
6. Cruzeiro (R$ 3,472 bilhões)
7. Fluminense (R$ 2,590 bilhões)
8. Botafogo (R$ 2,100 bilhões)
9. Internacional (R$ 3,158 bilhões)
10. Athletico-PR (R$ 2,052 bilhões)
11. Red Bull Bragantino (R$ 2,018 bilhões)
12. Vasco (R$ 1,988 bilhão)
13. Santos (R$ 1,967 bilhão)
14. Grêmio (R$ 1,786 bilhão)
15. Bahia (R$ 1,638 bilhão)
16. Sport (R$ 756 milhões)
17. Fortaleza (R$ 726 milhões)
18. Vitória (R$ 673 milhões)
19. Coritiba (R$ 610 milhões)
20. Mirassol (R$ 512 milhões)
21. Ceará (R$ 497 milhões)
22. Remo (R$ 470 milhões)
23. Atlético-GO (R$ 421 milhões)
24. Juventude (R$ 387 milhões)
25. América-MG (R$ 302 milhões)
26. Guarani (R$ 290 milhões)
27. Santa Cruz (R$ 251 milhões)
28. Criciúma (R$ 234 milhões)
29. Cuiabá (R$ 215 milhões)
30. Ponte Preta (R$ 214 milhões)
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