Pedro ainda pode conquistar pela primeira vez o prêmio de artilheiro - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro ainda pode conquistar pela primeira vez o prêmio de artilheiroAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 28/11/2026 08:15

inédita artilharia do Brasileirão, um fato que já é raro no clube.

Campeão e ainda com alguns objetivos , o Flamengo volta a campo no domingo (29), contra o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira, em ritmo de festa, mas não para todos. Pedro tem mais duas 'decisões' para superar Kevin Viveros, do Athletico-PR, e garantir a, um fato que já é raro no clube.

Apenas cinco vezes um jogador rubro-negro conseguiu ser o máximo goleador do campeonato, desde 1971. Se alcançar o feito, o atual camisa 9, que tem 20 gols, um a menos que o colombiano, vai entrar numa seleta lista que conta com Zico, Nunes, Adriano Imperador e Gabigol, todos ídolos da torcida.



O Galinho de Quintino conseguiu ser artilheiro do Brasileirão duas vezes. A primeira foi em 1980, quando marcou 21 vezes em 19 jogos, e a outra em 1982, com o mesmo número de gols, mas entrando mais vezes em campo (23).



Já Nunes obteve o feito em 1981, na única vez em que um jogador do Flamengo foi goleador sem ser campeão brasileiro. O Artilheiro das Decisões fez 16 gols em 17 partidas em um ano mágico, quando também deixou sua marca na conquista do Mundial de Clubes sobre o Liverpool, com dois.



Depois de Zico e Nunes, o Rubro-Negro passou por um longo período de 27 anos até Adriano brilhar na conquista de 2009.



O Imperador marcou 19 vezes em 30 jogos e dividiu a artilharia com Diego Tardelli, do Atlético-MG. E foram necessárias mais 10 edições para Gabigol ficar no topo do Brasileirão de 2019, ao balançar as redes 25 vezes em 29 atuações.



O artilheiro do Flamengo antes do Brasileirão

Também pode-se incluir na conta Ademar Pantera. Antes do Brasileirão como conhecemos, ele foi artilheiro pelo Flamengo do Troféu Roberto Gomes Pedrosa de 1967, que era o principal campeonato nacional.

Com a unificação do Robertão e da Taça Brasil com o Brasileirão feita pela CBF em 2010, o ex-centroavante também passou a ser considerado goleador do campeonato ao lado de César Maluco, do Palmeiras, ambos com 15 gols.

Pedro já foi goleador de outros torneios

Agora é a vez de Pedro. Com mais dois jogos, será difícil chegar ao número de Gabigol, mas só precisa de mais um para igualar Zico. O camisa 9 também tem que marcar mais vezes que Viveros, que só voltará a jogar na última rodada, contra o São Paulo. Ele cumpre suspensão de três partidas imposta pelo STJD por pisão em Andrés Gómez, do Vasco.

Se conseguir, o centroavante do Flamengo ampliará a sua lista particular de artilharia. Além de buscar o inédito Brasileirão, ele já conseguiu esse objetivo outras cinco vezes: Libertadores de 2022, Copa do Brasil de 2023 e os Cariocas de 2026, 2024 e 2018 (este último pelo Fluminense).