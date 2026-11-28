Pedro ainda pode conquistar pela primeira vez o prêmio de artilheiroAdriano Fontes/Flamengo
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Diretoria do Rubro-Negro prevê mais mudanças para fazer uma pequena reformulação no elenco campeão do Brasileirão e reduzir gastos
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