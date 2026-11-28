Arrascaeta foi elogiado por Diego Aguirre, treinador do Peñarol, clube pelo qual é torcedor - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Arrascaeta foi elogiado por Diego Aguirre, treinador do Peñarol, clube pelo qual é torcedorMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 28/11/2026 15:05



Treinador do Peñarol há mais de três temporadas, Diego Aguirre elogiou muito Giorgian De Arrascaeta . Ele garantiu que o camisa 10 da seleção do Uruguai é um grande orgulho para os amantes de futebol do país. Ainda acrescentou que o Flamengo, hoje, é uma das melhores equipes do mundo.

"Nós sentimos muito orgulho de um jogador uruguaio ter tanto sucesso em um time sensacional como é o Flamengo. Inclusive, o Flamengo tem todos os jogadores que jogaram na Europa, na seleção brasileira, muitos craques. E ele se destaca, é figura", afirmou o técnico ao Charla Podcast.



Em seguida, Aguirre atribuiu parte do orgulho sentido pelos torcedores ao tamanho e à expressão do Flamengo.



"Para nós, uruguaios, é um orgulho ter um representante em um dos melhores times do mundo", garantiu, dando ênfase ao tamanho do Mais Querido.



Entretanto, apesar de elogiar muito Arrascaeta, o treinador preferiu não classificar o craque rubro-negro como o melhor jogador da América do Sul. Em sua avaliação, existem outros com nível semelhante ou até maior.



"Não, não, não... Não sei se é o melhor jogador da América, é um craque, tem outros também. Mas é um jogador que, como eu falei, todos nós uruguaios admiramos, porque se mantém muitos anos jogando em um nível incrível", finalizou o comandante do Peñarol.

História de Arrascaeta com Flamengo

O camisa 10 do Rubro-Negro chegou em 2019 e se tornou um dos maiores ídolos da Nação. contratado junto ao Cruzeiro por 18 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na época), foi um dos protagonistas na conquista da Libertadores e do Brasileirão naquele ano.



Desde então, Arrascaeta seguiu empilhando conquistas, recordes e taças com a camisa do Flamengo. Antes número 14, assumiu a camisa histórica de Zico com a saída de Gabigol. E junto a Bruno Henrique é o único remanescente da equipe mágica treinada por Jorge Jesus.



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Neste período de oito anos, o uruguaio e o atacante tornaramu-se os jogadores com mais títulos com a camisa do Mais Querido, com 19 troféus. São três Copas Libertadores (2019, 2022 e 2025), quatro Campeonatos Brasileiros (2019, 2020, 2025 e 2026), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e seis Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026).



Além disso, de forma individual, foi coroado Rei da América uma vez, por votação feita pelo jornal uruguaio 'El País', melhor jogador da Libertadores e vencedor do prêmio Bola de Ouro do Brasileirão, todos em 2025. Além disso, também acumula cinco prêmios Bola de Prata, como melhor meia da liga nacional (2019, 2020, 2022, 2023 e 2025).



Ao todo, foram 395 jogos, 108 gols e 119 assistências com a camisa do Flamengo.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Hugo Perruso