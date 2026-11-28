Dyogo Alves é o terceiro goleiro do Flamengo, atrás de Rossi e Andrew - Adriano Fontes/Flamengo

Dyogo Alves é o terceiro goleiro do Flamengo, atrás de Rossi e AndrewAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 28/11/2026 14:28



O Flamengo já trabalha com o planejamento para um 2027 desafiador , com menos dinheiro e necessidade de saídas pontuais de jogadores sem mexer muito no elenco. Enquanto ainda define o futuro de quem é negociável ou fora dos planos, um nome já é certo para deixar o clube: Dyogo Alves.

O goleiro revelado pelo Rubro-Negro, um dos sobreviventes da Tragédia do Ninho de 2019, não terá o contrato renovado e está livre a partir de dezembro. Ele era a terceira opção, atrás de Rossi e Andrew.



A diretoria do Flamengo entende que agora é o momento de dar mais espaço para outros jovens da base que possam ter mais potencial. Léo Nannetti, da equipe sub-20, desponta como o favorito para se tornar o terceiro goleiro.



A passagem de Dyogo Alves no Flamengo

Nesta temporada de 2026, Dyogo Alves, que tem 22 anos, não entrou em campo. Foram apenas cinco partidas disputadas pelos profissionais do Rubro-Negro, todas em 2025 e quando o elenco principal não foi utilizado.



Desta maneira, jogou quatro vezes no início do Campeonato Carioca do ano passado e na última rodada do Brasileirão.



O jovem está no Flamengo desde 2015 e foi campeão dos Brasileiros Sub-17 e Sub-20, além da Copa Intercontinental Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-17. Além disso, foi um dos 16 sobreviventes do incêndio no contêiner que servia de alojamento da base, mas viu 10 outros jovens morrerem na tragédia que aconteceu em 8 de fevereiro de 2019.



Após ser herói da conquista do Brasileiro Sub-20, ao pegar um pênalti na decisão contra o Palmeiras, Dyogo Alves recordou os amigos mortos e a segunda chance que ganhou.



"(A conquista) Me faz pensar por eles, porque todos eles queriam estar aqui e ter uma oportunidade dessa. Sei que eles estão num lugar melhor que a gente, não tenho dúvida disso. Deus não quis me levar naquela hora, queria me deixar para eu fazer história ou com a camisa do Mengão ou por outro clube", disse.



Quem também pode sair



Além do goleiro, a diretoria espera conseguir negociar Nico de La Cruz e Luiz Araújo. Eles não são os únicos na lista, que ainda conta com Saúl e Gonzalo Plata, nomes vistos com espaço no elenco, mas negociáveis.

Por outro lado, o Flamengo entende que há a necessidade de ganhar dinheiro com vendas e não descarta as saídas de Samuel Lino e Carrascal, dois titulares. Mas nestes casos vai depender do valor das propostas que chegarem.