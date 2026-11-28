Leonardo Jardim terá que fazer mudanças no time titular do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim terá que fazer mudanças no time titular do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 28/11/2026 15:27

O Flamengo terá quatro desfalques para a partida de domingo (29) contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 16h (de Brasília). Além de Gonzalo Plata, com luxação no cotovelo esquerdo, e Alex Sandro, suspenso, Léo Pereira é outro que permanece no Rio, assim como Bruno Henrique.



Segundo comunicado do Rubro-Negro, o zagueiro sentiu dores musculares durante o treino deste sábado no CT do Ninho do Urubu. Por precaução, foi poupado e ficará em repouso.



Essa será a segunda ausência seguida de Léo Pereira, que já foi desfalque no jogo do título, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, por estar suspenso. A tendência é que Danilo seja mantido na equipe titular ao lado de Léo Ortiz, mas Vitão também pode ganhar chance.



Já Bruno Henrique está com conjuntivite e não pode jogar. Sua presença na última rodada do Brasileirão, contra a Chapecoense, na quarta-feira (2), no Maracanã é incerta.



E Gonzalo Plata já estava fora, ao se machucar durante a folga. Desde a reapresentação do elenco, na quinta (26), já se sabia que o equatoriano estava fora contra o Coritiba. Com isso, Carrascal, que normalmente é titular, mas ficou no banco de reservas contra o Palmeiras, volta a começar jogando.



Provável escalação do Flamengo



Já na lateral esquerda, Ayrton Lucas é o substituto natural de Alex Sandro. Há também a possibilidade de Leonardo Jardim fazer outras mexidas.



A tendência é que o técnico português aproveite os dois jogos que restam na temporada - o último é contra a Chapecoense na quarta-feira (2), no Maracanã - para colocar em campo jogadores que foram menos utilizados pelo Rubro-Negro ao longo de 2026.

Com isso o Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Danilo (Vitão) e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.



Os relacionados contra o Coritiba



Confira os #relacionados do Mengão para a partida diante do Coritiba, pelo @brasileirao! #CFCxFLA https://t.co/q1Lo67Z3Nd — Flamengo (@Flamengo) November 28, 2026

Andrew

Ayrton Lucas

Carrascal

Danilo

De Arrascaeta

De la Cruz

Dyogo Alves

E. Royal

Erick

Everton Araújo

Freitas

G. Varela

João Victor

Johnny

Jorginho

L. Araújo

L. Ortiz

L. Paquetá

Léo Nannetti

Pedro

S. Lino

Saúl

Valencia

Vitão