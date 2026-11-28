Erick Pulgar é considerado um dos pilares do Flamengo nos últimos anosAdriano Fontes / Flamengo
River Plate tem interesse em meia titular do Flamengo, aponta jornal
Clube argentino monitora situação de Erick Pulgar em meio a indefinições de jogadores da posição, conforme a imprensa local
River Plate tem interesse em meia titular do Flamengo, aponta jornal
Clube argentino monitora situação de Erick Pulgar em meio a indefinições de jogadores da posição, conforme a imprensa local
Flamengo tem mais dois desfalques para enfrentar o Coritiba
Rubro-Negro já não poderia contar com Gonzalo Plata e Alex Sandro e perdeu Léo Pereira e Bruno Henrique para partida de domingo
Arrascaeta é exaltado por treinador do Penãrol: 'Sentimos orgulho'
Conhecido no futebol brasileiro, Diego Aguirre aproveitou a oportunidade para dimensionar o Flamengo como uma das melhores equipes do mundo
Flamengo define primeira saída de jogador do elenco
Diretoria do Rubro-Negro prevê mais mudanças para fazer uma pequena reformulação no elenco campeão do Brasileirão e reduzir gastos
Pedro pode repetir feitos de Zico, Nunes, Adriano e Gabigol
Campeão, camisa 9 ainda briga para ser o artilheiro do Brasileirão, algo que um jogador do Flamengo conseguiu pela última vez em 2019
Flamengo é o clube mais valioso do futebol brasileiro, diz estudo
Palmeiras, Corinthians e São Paulo são os que estão logo atrás do Rubro-Negro, que ocupa a liderança; veja o ranking completo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.