Erick Pulgar é considerado um dos pilares do Flamengo nos últimos anos - Adriano Fontes / Flamengo

Erick Pulgar é considerado um dos pilares do Flamengo nos últimos anosAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 28/11/2026 18:42

O River Plate já começou o planejamento para 2027 e monitora possíveis reforços no futebol sul-americano. Após sondar o atacante Kevin Serna, do Fluminense , o clube argentino manifestou interesse por um dos pilares do meio-campo do Flamengo: o chileno Erick Pulgar. A informação é do jornal 'Diário Olé'.

Conforme a publicação, a busca acontece em meio a dúvidas sobre o futuro de atletas dos 'Millonarios' na posição. Recentemente, Aníbal Moreno passou por uma cirurgia na lombar. Além disso, o empréstimo de Fausto Vera se encerra no fim de 2026.

O jovem Santiago Espíndola, de 18 anos, começou a ganhar espaço entre titulares, mas Pulgar é visto como um nome que pode agregar experiência ao setor.

Apesar disso, as negociações não serão fáceis para o River. Em setembro, o chileno renovou seu contrato com o Flamengo até o fim de 2029. Ele assinou o vínculo mesmo depois de receber propostas com maiores salários de clubes dos Emirados Árabes Unidos. O Mais Querido não pensa em se desfazer do atleta, considerado ídolo pela torcida.

A reportagem destaca, ainda, que Pulgar começou sua carreira como camisa 10 e já atuou de zagueiro e lateral, mas foi apenas na Universidad Católica, onde jogou entre 2014 e 2015, que se consolidou como volante. Ele também acumula passagens pelo futebol italiano, vestindo a camisa de Bologna e Fiorentina, e no Galatasaray, da Turquia, antes de desembarcar no Rio em 2022.

Pelo Rubro-Negro, Pulgar conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas. É exaltado pela torcida pela qualidade com a bola e intensidade na marcação.

Serna na mira do River

Enquanto monitora Pulgar, o River Plate sondou Kevin Serna. As conversas seguem em estágio inicial, mas as avaliações da diretoria argentina sobre o atleta são positivas, visto que ele se encaixa nas características avaliadas como deficitárias do setor ofensivo da equipe.

Até o momento, o presidente do River, Stefano Di Carlo, está buscando informações contratuais e qual seria o valor necessário para conseguir adquirir Serna. No início desta temporada, o Boca Juniors enviou uma proposta avaliada em 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões à época), que foi recusada pelo Fluminense, acreditando ser uma quantia baixa para o jogador.

Além disso, outro fator que aumenta o interesse do River Plate são as falas recentes do empresário do jogador, Narciso Algamis. Já não é a primeira vez que ele vem a público declarar o interesse de Serna em sair do Fluminense em momentos de oscilação do atacante.