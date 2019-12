Gilberto dá prioridade ao Fluminense e pode permanecer em 2020

Rio - Após uma temporada de altos e baixos, o lateral Gilberto pode permanecer no Fluminense. O empresário, Allan Espinoza não deu detalhes sobre a negociação, mas elogiou bastante a postura do presidente Mario Bittencourt. O jogador pertence a Fiorentina.

"A postura do Gilberto é de priorizar o Fluminense. Nesse momento ele não volta para a Itália. Nós recebemos sondagens de outros dois clubes da Série A por ele, mas ele quer ficar no Rio de Janeiro, gosta muito do clube. A verdade é que as coisas se caminhavam em outro sentido durante o ano, mas desde que o Mario [Bittencourt] assumiu, tudo mudou. O Gilberto confia no presidente, o elenco também, e a postura com a gente também é bem diferente. Ele nos encontrou pessoalmente, mostrou sua vontade e fez proposta para a Fiorentina. Estamos no aguardo da resposta dos italianos", afirmou em entrevista ao "UOL".

Gilberto, de 26 anos, está no Fluminense desde o ano passado. O jogador teve passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro como: Botafogo, Internacional e Vasco.