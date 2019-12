Rio - O técnico Odair Hellmann será apresentado na próxima quinta-feira no Fluminense, sem saber exatamente com quais jogadores poderá contar em 2020. Do time que terminou 2019 considerado o titular, apenas cinco atletas têm a permanência garantida no Tricolor para a próxima temporada. São eles Muriel, Gilberto, Nino, Ganso e Marcos Paulo. Os demais, ou aguardam definição sobre uma eventual permanência ou já tomaram o caminho de saída das Laranjeiras.



A última vez que o Tricolor atuou com o que era tido com a força máxima pelo ex-treinador Marcão foi na partida contra o São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na vitória por 2 a 0 do Flu, no Morumbi, o time entrou em campo com a seguinte escalação: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Yony González e Marcos Paulo.



O gol é a posição que menos preocupa para 2020. O titular Muriel desfalcou a equipe na reta final do Brasileirão e foi substituído à altura pelo reserva Marcos Felipe. Ambos têm contrato até 2022 e a permanência assegurada.



O lateral-direito Gilberto, que está emprestado até o final do ano, é outro que deve permanecer. O Fluminense obteve o sinal verde da Fiorentina, da Itália para adquirir metade dos direitos econômicos do atleta e acerta detalhes para fechar a transação. O clube das Laranjeiras também vai exercer a opção de compra do zagueiro Nino, vinculado ao Criciúma será dono de 60% dos direitos do jogador.



Já o meia Paulo Henrique Ganso tem contrato firmado por cinco temporadas e não teve propostas para deixar o clube. O jogador de 29 anos está vinculado ao Flu até o final de 2023. No ataque, Marcos Paulo teve uma eventual venda descartada pelo presidente Mário Bittencourt, na última sexta-feira.



O meio-campo tricolor pode ser o setor que mais venha a sofrer mudanças na próxima temporada. Odair Hellmann não poderá repetir o quarteto titular de 2019, formado por Yuri, Allan, Daniel e Ganso. Por Yuri, o Flu fez proposta ao Santos para adquirir metade dos direitos do volante e aguarda resposta. Com Allan, que pertence ao Liverpool, da Inglaterra, o Tricolor tenta a prorrogação do empréstimo por mais um ano, uma vez que o atual se encerra no dia 31 de dezembro. Já Daniel acertou a transferência para o Bahia. O veterano Nenê, titular em diversas oportunidades ao longo do ano, tem vínculo até o final de 2020.



Na lateral-esquerda reside a maior preocupação nas Laranjeiras. Caio Henrique foi destaque na temporada atuando no setor e tem despertado interesse de outros clubes brasileiros, como o Grêmio. O Fluminense tenta entrar em acordo com o Atlético de Madrid, dono dos direitos econômicos do jovem de 22 anos, para renovar o empréstimo vigente até o dia 31 de dezembro por mais uma temporada, mas a permanência dele é vista como difícil. Caio vai disputar o Torneio Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira Sub-23 no início de janeiro e, até lá, nada deve ser resolvido.



O setor ofensivo também teve baixas significativas. Yony González, artilheiro tricolor na temporada, foi procurado pelo clube, mas decidiu não permanecer e já se despediu. João Pedro, titular em boa parte das partidas no primeiro semestre, também deixou as Laranjeiras rumo ao Watford, da Inglaterra. A situação mais preocupante é a de Evanílson. Destaque na última partida contra o Corinthians, em que marcou dois gols, o jogador de 20 anos assinou um pré-contrato com o Tombense-MG, clube vinculado ao seu empresário. O Fluminense corre contra o tempo para mantê-lo ou receber alguma compensação financeira.



O Tricolor também negocia a permanência do zagueiro Digão e a dos atacantes Wellington Nem e Pablo Dyego, todos com empréstimos finalizando no dia 31 de dezembro.



Quanto à lista de atletas fora dos planos, alguns nomes já foram definidos. Agenor, Airton, Brenner, Ewandro e Guilherme não vão permanecer no clube.