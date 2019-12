Fluminense fica mais próximo de manter Digão para 2020

Rio - Após definir a permanência de Nino e avançar na negociação por Gilberto, o Fluminense está mais próximo de manter outro titular do sistema defensivo. Emprestado ao Tricolor até o fim deste mês, o zagueiro Digão negocia com o Cruzeiro a rescisão contratual, já que possui vínculo com o clube mineiro por mais um semestre.



Dessa forma, Digão estaria livre para assinar com o Fluminense, que descarta um novo empréstimo por seis meses. O Tricolor deseja firmar um novo vínculo, sem precisar negociar com o Cruzeiro. O empresário do zagueiro, Leandro Lima, afirmou que a tendência é por um desfecho positivo para todos os envolvidos.



"Ainda não recebi resposta do Cruzeiro. Passamos uma proposta (de rescisão) e estamos aguardando um feedback. A tendência é por uma rescisão de contrato. O Fluminense deseja manter o jogador, mas quer que a situação com o Cruzeiro seja resolvida primeiro. O desejo dele é permanecer no Fluminense e eles o querem em definitivo, não mais por empréstimo".



Digão defendeu o Fluminense nas últimas duas temporadas, ambas sendo emprestado pelo Cruzeiro, que pagava a metade dos salários do zagueiro, que fora dos planos da Raposa para a disputa da Série B. Por isso, a confiança é grande para um acerto o quanto antes.



Cria de Xerém, Digão terminou a temporada como capitão da equipe. Ao todo disputou 32 jogos e marcou dois gols. O número de partidas poderia ser maior caso o zagueiro não tivesse fraturado a fíbula da perna esquerda, que o tirou dos gramados por quatro meses.



Em caso de permanência de Digão, Odair Hellmann vai poder contar com cinco zagueiros: Nino, Matheus Ferraz, Luccas Claro, Frazan, além do capitão tricolor.