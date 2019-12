Odair Hellmann comemora retorno ao Fluminense: 'Motivo de muito orgulho, satisfação e honra'

Rio - Odair Hellmann está de volta ao Fluminense, desta vez como treinador. Apresentado, o técnico, de 42 anos, está de volta ao clube carioca, que defendeu como jogador e foi campeão da Série C em 1999. Ele se mostrou feliz com a oportunidade no Tricolor das Laranjeiras.

"É um prazer estar aqui. Prazer imenso poder voltar a este clube, em que tive passagem como jogador, em um momento difícil que o clube atravessava. E vivemos final feliz. A primeira passagem aqui foi maravilhosa pessoalmente e profissionalmente. Voltar hoje é motivo de muito orgulho, satisfação e honra. Tenho certeza que faremos um bom trabalho para termos um mesmo final feliz", afirmou.

Marcão, que comandou o Fluminense na reta final do Brasileiro, foi assunto na chegada do treinador. Odair fez muitos elogios ao ex-companheiro de equipe, que irá comandar a base tricolor.

"Marcão é meu amigo. Tivemos oportunidade de jogar juntos em 1999. Ele é ídolo da torcida. Estará junto conosco na comissão técnica. Ainda tem segurança que trabalha aqui desde a época que joguei. Então chego aqui e já tenho uma amizade, um conhecimento, isso facilita muito", disse.