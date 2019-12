Presidente do Fluminense fala sobre situação das renovações de Caio Henrique e Allan

Rio - O Fluminense ainda está na briga para manter por mais um ano o volante Allan e o lateral-esquerdo Caio Henrique. A notícia boa para a torcida tricolor é que ambos os jogadores aceitaram a oferta salarial feita por Mário Bittencourt, presidente do clube, como o próprio revelou em entrevista coletiva na apresentação do treinador Odair Hellmann.

"Para deixar bastante transparente, os contratos eram de um ano, não havia opção de compra ou renovação. Eu enviei uns oito ou nove comunicados a ambos os clubes dizendo que seguimos com interesse nos jogadores. As propostas salariais feitas pelos jogadores ambos aceitaram. Mas dependo do Atlético de Madrid (ESP) e do Liverpool (ING). No caso do Allan está uma situação mais acessível porque o Liverpool não demonstra interesse em renovar, só em vender, mas estamos conversando algumas formas dentro das possibilidades de Fluminense. Se for falar em valor de Europa, nem o Fluminense, nem nenhum outro clube pode pagar. Tenho notícia de que clubes brasileiros com vários meses em atraso estão fazendo propostas pelos meus jogadores. Eu poderia usar de um artifício de não pagar salário e comprar jogador, mas não vou fazer isso.", disse.

Apesar do acerto salarial, o Fluminense disputa contra uma proposta milionária vinda da Europa por Caio Henrique. Ainda assim, Mário afirmou que vai "lutar até a morte" para manter o jogador no clube.

"O Deco é o representante dele (Caio Henrique), tenho mantido conversas diárias. Estava conversando com o Caio no Whatsapp agora (durante a coletiva do técnico Odair Hellmann), me disse que chegou no Brasil, quer ficar, mas ele tem vínculo com o Atlético de Madrid. O que nos foi informado é que ele tem uma proposta da Europa pelo jogador de 12 milhões de euros (R$ 54,2 milhões) e não tenho como concorrer. A primeira conversa era de renovação por empréstimo de valor até alto, mas disse que iria me esforçar para pagar esse empréstimo por mais um ano. Vamos lutar até a morte para mantê-los, mas não depende de nós.", concluiu.