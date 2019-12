Fluminense se aproxima de acerto com jovem atacante, destaque do Avaí no Brasileirão

Rio - Buscando um ano melhor em 2020, o Fluminense pode estar perto de acertar com o primeiro reforço para a próxima temporada. De acordo com o site "UOL", o Tricolor está próximo da contratação do atacante Caio Paulista, que disputou o Brasileirão com a camisa do Avaí.



O jovem atacante de 21 anos que já teve passagens pelas divisões de base do clube, também teria despertado o interesse do Internacional, que teria recebido do estafe do atleta a informação de que o atacante teria preferido a proposta do Flu. Além da equipe gaúcha, o jogador que tem os direitos vinculados à Tombense, também teria sondado pelo Botafogo.



Jogador de bastante força e velocidade, Caio disputou 35 jogos na temporada, e mesmo sem ter ter dado assistências ou marcado gols, conseguiu destacar no elenco do Avaí, que acabou sendo rebaixado para a Série B.