Fluminense paga a primeira parcela do 13º salário e fica mais perto de estar em dia

O acerto dos pagamentos foi colocado em prática desde que Mário Bittencourt assumiu a presidência do clube, em junho. Desde então, além do pagamento recente, ele quitou nove folhas de pagamento que estavam em atraso, além das dos meses em vigor. "Acertamos de abril até novembro, além do 13º de 2018 e iniciamos o pagamento dos direitos de imagem. Por serem pessoas jurídicas, a gente está aguardando que eles emitem as notas. Sendo emitidas, quitaremos até terça-feira todas as imagens atrasadas até outubro. Vamos ficar devendo apenas a imagem de novembro. Estamos terminando 2019 praticamente em dia, com mais de dez salários pagos em seis meses de trabalho. Dentro das dificuldades, estamos conseguindo honrar os compromissos com dignidade e é por isso que estamos com dificuldades em manter alguns jogadores", disse Bittencourt em entrevista coletiva que concedeu na última quinta-feira.

Rio - A situação ainda não é a ideal, mas o elenco do Fluminense recebeu um alívio nos últimos dias, pois recebeu a primeira parcela do 13º salário, conforme o diretor executivo de futebol Paulo Angioni confirmou nesta segunda-feira à reportagem do Lance!. Agora, restam a segunda parcela do 13º, do qual o prazo para pagamento venceu na sexta-feira, e os direitos de imagem de outubro e de novembro. O presidente do clube, Mário Bittencourt, prometeu quitar os direitos de imagem de outubro até a véspera do Natal.