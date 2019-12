Fluminense aumenta oferta e fica mais próximo de manter jovem atacante

Rio - O Fluminense está próximo de manter mais um jogador para a próxima temporada. O atacante Evanílson, de 20 anos, teria recebido uma oferta mais alta do clube carioca e a sua permanência no Tricolor poderá ser selada em breve.

O jovem tem contrato até fevereiro e é alvo de clubes brasileiros e europeus. Ele tem pré-contrato assinado com a Tombense, time de seus empresários. O Fluminense negocia para mantê-lo após o ótimo 2019 pelo sub-20, onde fez 28 gols. Em seu único jogo como titular nos profissionais, Evanílson balançou as redes duas vezes na vitória sobre o Corinthians, no Campeonato Brasileiro.



De acordo com o portal, o Tricolor ofereceu uma parte dos 60% que possui de seus direitos econômicos aos empresários e aumentou a proposta salarial para o atacante. Os agentes acenam com um possível empréstimo, e o Fluminense deseja uma prioridade de compra com valor estipulado dentro das possibilidades do clube carioca.