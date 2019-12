Fluminense anuncia acordo em definitivo e mantém Gilberto

Rio - O Fluminense poderia ter um desfalque na lateral direita, mas a diretoria resolveu investir em Gilberto. Na manhã desta quinta-feira, o Tricolor anunciou o acerto com a Fiorentina, da Itália, e confirmou a permanência do lateral para próxima temporada. O atleta teve 50% dos direitos adquiridos e assinou contrato até julho de 2022 com o time das Laranjeiras.



"Estou muito feliz de permanecer no Fluminense. Vivi grandes momentos nestes dois últimos anos e vai ser um prazer imenso continuar por mais tempo neste clube que eu respeito tanto. Espero retribuir o esforço feito para a minha permanência com muita vontade e dedicação", disse o jogador.



A temporada de 2019 foi marcada por altos e baixos para Gilberto. Diferentemente do ano anterior, quando foi um dos destaques do Fluminense, o lateral-direito não conseguiu manter a regularidade e sofreu um pouco com as críticas da torcida. Com Fernando Diniz, chegou disputar a posição com Igor Julião, mas recuperou o status de titular com Oswaldo de Oliveira e Marcão. Ao todo, fez 49 jogos e balançou a rede duas vezes.



Agora, ele terá que manter ritmo para permanecer no time, que será comandado por Odair Hellmann, contratado após a realização do Campeonato Brasileiro. O lateral chegou ao Fluminense no início de 2018 e, desde então, fez 85 jogos e marcou oito gols.

