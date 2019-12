Fluminense estaria observando experiente volante do Cruzeiro

Rio - Enquanto busca manter a base do elenco para o ano que vem, o Fluminense também observa o mercado. De acordo com informações do "globoesporte.com", o volante Henrique, de 34 anos, do Cruzeiro estaria na mira do clube carioca para o ano que vem.

O jogador não deve permanecer na Raposa, após o rebaixamento para a Série B. A equipe mineira deve sofrer uma grande baixa no seu elenco por conta da necessidade de readequação financeira que vai viver no ano que vem.

Henrique tem duas passagens pelo Cruzeiro. A primeira foi iniciada foi de 2008 a 2011. O jogador foi campeão do Estadual em três oportunidades (2008, 2009 e 2011). No meio da temporada foi negociado com o Santos em 2011.



Dois anos depois voltou para a passagem mais vitoriosa pela Raposa. Ele conquistou mais três Mineiros (2014, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2013 e 2014) e duas Copas do Brasil (2017 e 2018).