Atacante Felippe Cardoso passa por exames e se aproxima de acerto com Fluminense

A informação foi publicada inicialmente pelo "A Tribuna" e confirmada pelo LANCE!



O centroavante de 21 anos vai assinar o contrato de empréstimo por um ano com valor de compra fixado. O Fluminense vai pagar o salário integral do jogador e vai ter preferência na compra do jogador no final da temporada ou caso o atleta receba proposta de outro clube.



Neste último Brasileiro, o Felippe Cardoso disputou 18 partidas pelo Vozão e marcou dois gols. Ele se reapresentaria ao Santos em 2020, mas o Peixe não contava com o jogador e, por isso, optou por emprestar o atacante novamente.



Pesou para o desfecho positivo o desejo do jogador que, inclusive, rejeitou propostas do exterior para poder assinar com o Fluminense. Felippe e seu staff acreditam que, no Tricolor, ele pode ter mais sequência de jogos e, assim, maior projeção.

Até o momento, o Fluminense não oficializou nenhuma contratação para a próxima temporada. Mas acertou a permanência do lateral-direito Gilberto, ao adquirir 50% dos seu direitos junto a Fiorentina (ITA), e também fechou a renovação do atacante Pablo Dyego. O meio-campista Yago Felipe, que estava no Goiás e pertence ao Vitória, interessa ao Tricolor, que já iniciou as conversar para o contratar.